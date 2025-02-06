رونالدو يكشف عن حلمه بعد الاعتزال.. هل يمكنك توقعه؟

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لا شك أن العديد من نجوم كرة القدم توجهوا بعد اعتزالهم "المستطيل الأخضر" إلى التدريب أو ربما مجرد الاستمتاع فقط بما جنوه من ثروة خلال مسيرتهم المهنية الحافلة، غير أن لكريستيانو رونالدو خططاً أخرى.

فقد كشف ساحر الكرة البرتغالي، خلال احتفاله بعيد ميلاده الأربعين اليوم الأربعاء أن حلمه امتلاك العديد من الأندية في المستقبل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

كما أوضح النجم الرياضي، الذي يواصل اللعب مع نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين، وتمثيل بلاده أيضا، أنه لا يرى نفسه في مجال التدريب أو الإدارة.

مجموعة من الأندية

لكنه أكد أنه يفضل امتلاك مجموعة من الأندية. وقال في تصريحين لقناة "كانال 11" البرتغالية :"لا يبدو من المنطقي أن أكون مديرا لنادي، وأنا بإمكاني أن أمتلك واحدا، لماذا أكون مديرا فنيا، أو مديرا رياضيا أو رئيسا تنفيذيا".

وتابع قائلا: "أنا واثق من أنني سأمتلك أحد الأندية.. بل سأقول لكم المزيد... لا أتمنى أن أمتلك ناديا واحدا، بل عدة أندية".

إذا سيتبع النجم البرتغالي خطوات اللاعب البرازيلي رونالدو الذي يمتلك حصة أغلبية في نادي ريال بلد الوليد الإسباني.

يذكر أنه من بين الأسماء الكبرى أيضا التي تمتلك أندية، ديفيد بيكهام، الذي يشارك في ملكية نادي إنتر ميامي.

كما قام كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، بدوره، بشراء حصة أغلبية في نادي كان الفرنسي الصيف الماضي.`