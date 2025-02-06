رغم رحيله.. مرموش يحقق إنجازا في الدوري الألماني

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أعلن نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني، الأربعاء، أن لاعبه السابق المصري عمر مرموش والمنتقل حديثا إلى مانشستر سيتي هو أفضل لاعب بالفريق لشهر يناير الماضي.

ونشرت صفحة النادي على منصة إكس صورة لمرموش وكتبت عليها: "تم التصويت له باعتباره أفضل لاعب في شهر يناير".

كان مانشستر سيتي الإنجليزي، قد أعلن في 23 يناير الماضي، رسميا ضم الدولي المصري عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت الألماني بعقدة لمدة 5 سنوات.

وبحسب التقارير، فإن الصفقة كلفت "السيتزن 75 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين كحوافز إضافية".

وكان مانشستر قد دخل مفاوضات مع النادي الألماني طوال الأيام الماضية، أثمرت عن نجاحه في التوصل لاتفاق بشأن ضم مرموش في يناير الجاري.