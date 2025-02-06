قميص الزمالك "الممزق" في أسبوع الموضة ببرلين

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ظهر قميص نادي الزمالك المصري في أسبوع الموضة الذي تنظمه في مدينة برلين بألمانيا.

وارتدت إحدى عارضات الأزياء قميصا ممزقا لنادي الزمالك من تصميم المصممة العالمية ماري لودر.

العارضة ارتدت القميص على كات ووك (Cat walk) وكان ممزقا من الأكتاف ضمن العرض المقدم من العلامة التجارية لويدر.

العلامة مقرها لندن وهي من تصميم ماري لودر التي أسستها عام 2019 وتقوم بتصاميم مبتكرة لها قدرة على جذب المحبين.

قميص الزمالك كان ضمن عروض أطلق عليها "ذا شيل" وهي ملابس مصممة لخريف وشتاء عام 2025.

وتضمن العرض قمصان لكرة القدم جرى إعادة تصميمها بطرق غير معتادة وقالت المصممة إن هدفها استكشاف الشخصيات النمطية من مشجعي كرة القدم.