رونالدو "40 عاما".. من التسول للحصول على "برغر ماكدونالدز" إلى نجم الكوكب

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إنه لاعب كرة القدم الأعلى أجرا في العالم، بثروة صافية تزيد عن 285 مليون دولار أميركي، ومحفظة من العقارات الفاخرة في ستة بلدان.

مستوى الثروة الذي وصل إليه لم يكن كريستيانو رونالدو ليتخيله أبدا عندما انتقل في سن الثانية عشرة من ماديرا للانضمام إلى أكاديمية سبورتنغ لشبونة.

يبلغ قائد النصر السعودي الأربعين عاما، يوم الأربعاء، لكنه لا يظهر أي علامات على التباطؤ.

كانت تربية الأب لخمسة أطفال متواضعة بعيدة كل البعد عن أسلوب حياة هوليوود الذي يتمتع به الآن، واعترف الأسطورة بأن الطعام والمال كانا نادرين عندما كان طفلا، وأنه كان عليه أن يتوسل للحصول على البرغر بعد التدريب.

تذكر رونالدو معاناته من أجل الحصول على الوجبات السريعة المجانية، وكشف: في وقت متأخر من الليل، الساعة 10:30 أو 11، نشعر بالجوع قليلا، لذلك لدينا ماكدونالدز بجوار الاستاد، المكان الذي كنا نعيش فيه.

وأضاف: نذهب دائما إلى الباب الخلفي ونطرق الباب "مرحبا، هل بقي أي برغر؟".

أكد فابيو بايم، الذي كان أحد أصدقاء رونالدو في أكاديمية سبورتنغ: كنا نذهب في الليل إلى ماكدونالدز للحصول على البرغر، الذي لم يكن أحد يريده ولم يكن جيدا للبيع، كنا هناك كل ليلية.

ووجه رونالدو نداء في مقابلة عاطفية مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان للعثور على موظفي ماكدونالدز الذين أشفقوا عليه في صغره، وقال: إيدنا وفتاتان أخريان، لقد كانوا لا يصدقون، لم أجد الفتيات مرة أخرى، لقد أغلقوا ماكدونالدز.

ولكن نتيجة للنداء الذي وجهه رونالدو، تقدمت إيدنا كالداس لتقول إنها كانت واحدة من العمال، وقالت: لقد حدث هذا منذ فترة طويلة، أنا سعيدة حقا بما أصبح عليه، لم أكن أتخيل أبدا أنه سيتذكرني بعد سنوات عديدة، يظهر مدى روعته لأنه لم ينس أشياء صغيرة مثل هذه من ماضيه.

من هذه البدايات المتواضعة وسوء التغذية ظهر أحد أعظم الرياضيين في التاريخ.

منذ اليوم الأول الذي وصل فيه رونالدو إلى مانشستر يونايتد وهو نحيف يبلغ من العمر 17 عاما إلى النجم الأول، كرس نفسه لتحسين نفسه.

كشف نيكي بات، زميله السابق في مانشستر يونايتد، أنه واللاعبين الآخرين كانو يسيئون إلى رونالدو في البداية إذا وقع في التدريب، لكنهم لم يشككوا أبدا في أخلاقياته الهائلة في العمل.

قال بات: كان آخر من يغادر النادي، في الواقع، لن تتمكن من إخراجه من ملعب التدريب لأنه كان يعمل بلا هوادة على أسلوبه، بينما كنا جميعا نسير بعيدا كان يحمل حقيبة من الكرات للعمل على تطوير قدراته.

وزاد: كنا نتناول الغداء في النادي أو نستعد للعودة إلى المنزل، وكان بإمكانك سماع صوت المدرب سير أليكس فيرغسون يصرح عبر ملاعب التدريب في الساعة الثانية أو الثالثة بعد الظهر، وهو يصرح في كريستيانو أنه حان وقت مغادرة الملعب، قائلا: لدينا مباراة بعد يومين – كفى الآن.

اضطر رونالدو إلى ترك عائلته في ماديرا عندما انتقل إلى أكاديمية سبورتنغ عندما كان طفلا.

ولكن في بعض الأحيان كان على فيرغسون أن يعترف بأنه كان يخوض معركة خاسرة ضد لاعب مكرس للغاية لتحسين نفسه.

قال فيرغسون: ضحى بنفسه ليكون الأفضل، أتذكر أننا لعبنا ضد أرسنال، يوم السبت، وكان المطر يهطل بغزارة في كارينغتون، أنت تعلم أنه كان يتدرب دائما بعد التدريب، وقلت له "لدينا مباراة غدا والأرضية مبللة للغاية ولينة"، لذا ذهبت إلى مكتبي ونظرت من النافذة، لكنه ذهب إلى العشب الصناعي، لم يكن لدي أي جدال، لم أستطع أن أقول له أي شيء، لقد هزمني.

وأضاف المدرب الشهير: أن يكون لديه هذه العقلية التي كان عليها في سن 18 عاما، فهو يستحق كل ما وصل إليه.

عندما وصل رونالدو إلى النادي الإنجليزي في عام 2003، انضم إليه واين روني النجم الشاب في "أولد ترافورد" بعد عام.

ولكن بحلول الوقت الذي غادر فيه رونالدو "أولد ترافورد" إلى ريال مدريد في صفقة قياسية في عام 2009، كان اللاعب الأفضل، مع حصوله بالفعل على جائزة الكرة الذهبية الأولى.

لم يكن نيمانا فيديتش يشك في سبب تحول نجم البرتغال إلى أحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم – ولماذا فشل روني.

وقال: ترى كريستيانو على "إنستغرام"، إنه مجرد أشياء براقة لكنه يستحق ذلك، في ذلك العمر 18 إلى 21 عاما، أن يكون لديه تلك العقلية للعمل الجاد، وعدم الخروج، والقتال من أجل حلمك، بالطريقة التي فعل بها ذلك، فهو يستحق كل ما حصل عليه، بالنسبة لي واين روني فشل في ذلك.

وزاد فيديتش: ما رفع رونالدو إلى أعلى بكثير هو عقليته والعمل الجاد والتحسن وتحقيق الأهداف، أنا لا أقول إن واين روني لم يكن لديه عقلية، لكنه لعب بالاعتماد على موهبته فقط، لم يستثمر في جسده والجانب البدني.

ساعده أداءه في مانشستر يونايتد على الفوز بدوري أبطال أوروبا في عام 2008، وحصل على أول جائزة كرة ذهبيه له في ذلك العام

ساعده أداءه في مانشستر يونايتد على الفوز بدوري أبطال أوروبا في عام 2008، وحصل على أول جائزة كرة ذهبيه له في ذلك العام

في ريال مدريد، وجد رونالدو مستويات جديدة من الإنجاز والتقدير، محطما الرقم القياسي لأهداف النادي على الإطلاق، ورفع دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وفاز بأربعة ألقاب أخرى للكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

على الرغم من أن البرتغاليين تصادما أحيانا بسبب مطالب مورينيو التكتيكية، إلا أن مدرب تشيلسي وإنتر السابق لم يستطع إلا أن يتعجب من تفاني رونالدو تحت قيادته وطوال مسيرته.

وقال مورينيو: كريستيانو رونالدو هو تجسيد للتفاني، التزامه بالتدريب غير عادي، إنه أول من يصل وآخر من يغادر، إنه يتبنى نهجا احترافيا في كل جانب من جوانب اللعبة، من لياقته البدنية إلى نظامه الغذائي.

وأضاف: هذا السعي الدؤوب نحو الكمال هو ما يجعله استثنائيا، لقد رأيت عددا قليلا جدا من اللاعبين بمثل هذا المستوى من التصميم والتركيز.

لابد أن كارلو أنشيلوتي كان يعتقد أنه رأى كل شيء في مسيرته اللامعة كلاعب ومدرب، ولكن حتى هو فوجئ بالتزام رونالدو بالتميز وتحسين الذات.

وقال المدرب الإيطالي: على الرغم من أنني سمعت العديد من المجاملات عن كريستيانو، إلا أنني ما زلت مندهشا، بالنسبة له، لا يوجد ما هو أكثر أهمية من التدريب الذي يقوم به ولا مباراة أكثر أهمية من تلك التي يلعبها، إنه يلعب كل مباراة وكأنها الأخيرة، لقد فاجأني كثيرا.

وزاد المدرب الحالي لريال مدريد: في إحدى الليالي المتأخرة، عدنا من مباراة خارج أرضنا وكنا جميعا نريد العودة إلى المنزل للنوم باستثناء رونالدو الذي ذهب إلى فالديبيباس لأخذ حمام ثلج للتعافي، لقد كنت في حالة صدمة تامة لأنني لم أر قط مثل هذا القدر من التفاني من لاعب ولم أستطع أن أقول كلمة واحد.

في 2013-2014 قاد ريال مدريد إلى تحقيق الدوري الإسباني و"العاشرة"ولكن ربما جاء الحكم الأكثر دلالة من زين الدين زيدان، بصفته أحد أعظم لاعبي ريال مدريد وكرة القدم على الإطلاق، والمدرب الذي قاد "لوس بلانكوس" ورونالدو إلى ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا على التوالي.

قال زيدان عن البرتغالي: أعتقد أن كريستيانو أفضل بكثير، على الرغم من أنني كانت لدي مسيرة جيدة، لا توجد كلمات أخرى لوصفه، ما يفعله كل يوم في كل مباراة أمر هائل. كان هناك العديد من اللاعبين الذين صنعوا التاريخ في هذا النادي، لكن لم يفعل أحد ما فعله، إنه أفضل لاعب لدي كمدرب.

ومع ذلك، سمح ريال مدريد لرونالدو بالمغادرة في عام 2018.

كان مبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني الذي دفعه يوفنتوس له هو أكبر مبلغ على الإطلاق للاعب يزيد عمره عن 30 عاما.

ومع ذلك، اكتشف المدرب أليغري تدهورا في مستوى رونالدو، وحث النادي على بيعه في نهاية موسمه الأول على الرغم من تحقيق لقب الدوري الإيطالي.

لكن أليغري هو الذي غادر، وأضاف رونالدو بطولة إيطالية أخرى إلى حصيلة ألقابه، ولكن بعد عودة أليغري في عام 2021، بدا الأمر وكأنه مكتوب على الحائط. لذلك عاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد في أكثر انتقالات الصيف إثارة.

ولقد ترك تفانيه المستمر في الحفاظ على لياقته وصحته، وخاصة من خلال نظامه الغذائي، انطباعًا كبيرًا في غرفة تبديل الملابس في يونايتد.

وقال حارس المرمى الاحتياطي لي غرانت: لأعطيك مثالاً واحدًا على التأثير الذي يحدثه على المجموعة، كان ذلك ليلة الجمعة في الفندق، لذا، كما تعلمون يا رفاق، تنتهي من عشاءك وعادةً ما يكون لديك في ليلة الجمعة لديك بعض فتات التفاح والكاسترد أو لديك القليل من الكعكة البنية والقشدة.

وزاد: أقول لكم الآن، لم يلمس أي لاعب فتات التفاح والكاسترد، ولم يصعد أي لاعب لتناول تلك الكعكة لأن الجميع كانوا جالسين.

قال لي أحد اللاعبين: ما الذي يحمله كريستيانو في طبقه؟ من الواضح أنه أنظف طبق وأكثر صحة يمكنك تخيله.

وأضاف غرانت:سأخبرك عن أحد أطباقه - كان لديه عدة أطباق. كان أحدها الكينوا والأفوكادو وبيضتين مسلوقتين، هذا الرجل في حالة لا تصدق.

داخل حياة كريستيانو رونالدو المذهلة

كأعظم لاعب في كل العصور، يعيش كريستيانو رونالدو حياة تليق بمثل هذا النجم الخارق، يحب السيارات السريعة بقدر ما يحب تسجيل الأهداف بمجموعته الضخمة من السيارات بما في ذلك سيارة تكلف 9 ملايين جنيه إسترليني.

كمسافر حول العالم، يحب رونالدو السفر بأناقة مثل على متن هذه الطائرة الخاصة الفاخرة.

وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، ورونالدو لديه واحدة في شريكته جورجينا رودريغيز.

فتحت جورجينا قلبها عن اللحظة التي التقيا فيها لأول مرة عندما كانت تعمل كبائعة في متجر، قائلة إنها كانت "حبًا من النظرة الأولى".

قبل لقاء جورجينا، كان رونالدو يواعد بعضًا من أكثر نساء العالم جاذبية بما في ذلك كيم كارداشيان وإيرينا شايك.

الآن الأمر كله يتعلق بالعائلة، حيث أصبح أبناء رونالدو الآن قادرين على تكوين فريق مكون من خمسة لاعبين.

يتقاضى رونالدو أجرًا جيدًا للغاية في الملعب، لكنه يجني الكثير من المال أيضًا من خلال صفقات الدعاية التي تتراوح من كنتاكي إلى مجموعته الخاصة من الملابس الداخلية.

كما أنه مستثمر ويملك سلسلة من الفنادق.

وهو يبني حاليًا منتجعًا للعطلات في البحر الأحمر والذي أطلق عليه "جنة جديدة".

إنه مكرس للغاية، كما يتضح من نظرة داخل نظامه الصحي واللياقة البدنية.

لا شيء يبذل مجهودًا كبيرًا بالنسبة لرونالدو - الذي تم تركيب غرفة علاج بالتبريد بقيمة 40 ألف جنيه إسترليني في منزله.

حتى أنه يرسم أظافر قدميه للحفاظ عليها في أفضل حالاتها.

شارك رونالدو أحيانًا تفاصيل النظام الذي بنى وحافظ على لياقته البدنية المذهلة وأبقاه مستمرًا في العقد الثالث كلاعب كرة قدم محترف.

لمضاهاة مجموعة من التمارين القلبية الوعائية وبناء القوة، يتناول ما يصل إلى ست وجبات يوميًا، مع التركيز على البروتين والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات الطازجة، ويحاول شرب ستة لترات من الماء مع تجنب جميع أنواع الكحول.

يمتلك رونالدو غرفة علاج بالتبريد بقيمة 40 ألف جنيه إسترليني في المنزل ومن المعروف أنه يتبع نمطًا من أخذ خمس قيلولات لمدة 90 دقيقة لكل منها، بدلاً من نوم طويل واحد.

إنه حرفيًا نهج من الرأس إلى أخمص القدمين للصحة والرفاهية - مثل الرياضيين الآخرين، وخاصة مقاتلي فنون القتال المختلطة، يرسم أظافر قدميه لإبعاد الفطريات والالتهابات الأخرى.

على عكس العديد من لاعبي كرة القدم من جيله، لا يضع رونالدو وشمًا، وهو الموقف الذي يشكل جزءًا من جهوده لمساعدة الآخرين على الرفاهية.

إنه متبرع بالدم بانتظام ويعلم أن وضع الحبر تحت جلده سيؤدي إلى تأخير قدرته على التبرع.

كما تبرع رونالدو بالدم ونخاع العظام منذ أن كان عمره 24 عامًا بعد أن علم أن نجل زميله السابق في الفريق كارلوس مارتينز يحتاج إلى عمليات نقل دم منتظمة.

على مر السنين، تدخل النجم للمساعدة في تمويل العلاج لعدد من الأفراد، بما في ذلك الأطفال المصابين بأمراض مميتة.

رونالدو، الذي شوهد هنا في عطلة صيفية على اليخت مع جورجينا، يعيش حياة لا تصدق بعيدًا عن الملعب.

يسافر الثنائي بأناقة، مع طائرة خاصة كخيارهما المفضل.

قدم هو ووكيله خورخي مينديز مليون جنيه إسترليني لتمويل معدات منقذة للحياة في المستشفيات في لشبونة وبورتو.

قال دانييل فيرو، رئيس مستشفى سانتا ماريا في لشبونة: اتصل بنا خورخي مينديز، الذي تطوع مع كريستيانو رونالدو لتمويل وحدتين للعناية المركزة للمرضى الحرجين الذين يعانون من كوفيد-19.

وزاد: هناك مراوح وأجهزة مراقبة ومضخات تسريب وأسرة، كل المعدات التي تشكل وحدة للعناية المركزة مجهزة لتقديم الرعاية لمريض كوفيد-19.

كما أقنع رونالدو زملائه في فريق البرتغال بالتبرع بـ 50 في المائة من مكافأتهم للتأهل إلى بطولة أوروبا 2020، والتي تم تأجيلها حتى عام 2021 بسبب الوباء، لإغاثة حملة كوفيد-19.

يرتبط التزام رونالدو بسلامته الجسدية وسلامة الآخرين بتجارب مروعة مع عائلته المقربة.

كان والده دينيس مدمنًا للكحول وتوفي بسبب فشل الكبد في عام 2005 عن عمر يناهز 52 عامًا فقط.

كان شقيقه الأكبر هوغو، الذي يكبره بعشر سنوات، يعاني من إدمان الكحول والمخدرات لكنه أصبح واعيًا بمساعدة ودعم رونالدو

قالت والدتهما دولوريس، التي تغلبت على سرطان الثدي مرتين: لقد رأى كريستيانو ما يمكن أن تفعله المشروبات والمخدرات للأشخاص المقربين منه، وهذا جزء من السبب الذي جعله يصبح ما هو عليه اليوم.

رونالدو لديه الآن عائلة خاصة به. ولد كريستيانو جونيور في عام 2010، مع إبقاء اسم والدته سراً بناءً على طلبها.

يحاول اللاعب البالغ من العمر 14 عامًا السير على خطى والده، بتسجيل الأهداف من أجل المتعة في أكاديمية شباب النصر.

وكثيرًا ما يُتكهن بأن رونالدو قد يؤجل اعتزاله حتى يتمكن من مشاركة الملعب مع طفله الأكبر.

في عام 2017، ولد التوأم إيفا وماتيو من خلال ترتيبات الأمومة البديلة، وفي وقت لاحق من نفس العام، رحب رونالدو وشريكته الساحرة جورجينا بطفلهما الأول معًا، ألانا.

وقعت المأساة في عام 2022 عندما أنجبت جورجينا توأم، ولم ينجو الصبي للأسف.

عاد رونالدو إلى يونايتد في ذلك الوقت وتلقى إشادة مؤثرة من مشجعي ليفربول خلال مباراة بين الغريمين اللدودين بعد أيام - وهي علامة على مكانته وتأثيره على اللعبة.

رونالدو وجورجينا، 31 عامًا، من بين أكثر الأشخاص شهرة وتصويرًا على هذا الكوكب، وذلك بفضل عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

رونالدو نفسه هو بلا شك الشخصية الأكثر شهرة في العالم على إنستغرام، مع 647 مليون متابع - أكثر من 140 مليون متابع عن منافسه القديم ليونيل ميسي في المركز الثاني.

يواصل لعب كرة القدم وتسجيل الأهداف لصالح النصر والبرتغال، بعد فترة طويلة من اعتزال زملائه في الفريق مثل روني، الذي يصغره بحوالي 10 أشهر.

ولا يزال رونالدو يتطلع إلى محاولة أخيرة للفوز بكأس العالم في عام 2026، عندما يكون عمره 41 عامًا.