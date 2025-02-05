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لاعب إنجلترا: مناقشة تجديد ليفربول لعقد صلاح "غباء"

5
FEBRUARY
2025
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تراجع تروي ديني مهاجم واتفورد الإنجليزي السابق، عن تصريحاته تجاه محمد صلاح مهاجم ليفربول، مؤكداً أنه سيكون "من الغباء" مناقشة استحقاق النجم المصري لعقد جديد مع ناديه بعد المستويات التي يقدمها خلال الموسم الحالي.
 
ولم يتوصل صلاح الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري وليفربول إلى اتفاق على التجديد حتى الآن، رغم تقديم النجم المصري مستويات مميزة خلال الموسم الجاري ساهمت في تصدر فريقه ترتيب الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال إذ سجل 25 هدفاً وصنع 17 بكافة المسابقات.
 
وكتب ديني في مقاله لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد فوز ليفربول على بورنموث: صلاح سبب فوز ليفربول بالمباراة، سجل ركلة جزاء صلاح ثم سجل بإنهاء لا يصدق. الكل يعلم أنه سيسدد بقدمه اليسرى لكن لا يمكن إيقافه.
وأضاف: يملك جودة حقيقية. كانت واحدة من تلك اللحظات التي تدرك فيها أنه من الغباء أن نجري محادثة حول إمكانية رحيله عن النادي.
 
وكان ديني صرح سابقاً أن صلاح ليس لاعباً عالمياً، إذ قال: دائماً ما كنت أعتقد أنه ليس من الطراز العالمي. لكن هذه الكلمة لها آراء مختلفة، ما أعتقده عن الطراز العالمي هو هل أريد لأطفالي أن يلعبوا مثل هذا اللاعب؟ حينها سأضعه ضمن هذه الفئة.
 
وبات النجم المصري البالغ عمره 32 عاماً سادس هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ برصيد 178 هدفًا، ويتأخر بستة أهداف فقط عن سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق، اللاعب الأجنبي الأكثر تسجيلاً للأهداف في الدوري الممتاز، كما يتأخر بتسعة أهداف فقط عن مهاجم مانشستر يونايتد السابق أندي كول.
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