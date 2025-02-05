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اتهمت عشيقة النجم الإنجليزي جود بيلنغهام بخيانة شريكها السابق لاعب كرة السلة تيرينس مان، قبل أن يخرج الأخير في فيديو ينفي فيه كل الادعاءات.

يواعد نجم ريال مدريد آشلين كاسترو، عارضة الأزياء الأميركية الشهيرة، البالغة من العمر 27 عاما، وقد شوهد الثنائي متوجهان لتناول الغداء في مدريد الشهر الماضي.

وكانت آشلين قد التقت بالفعل بوالدي لاعب خط الوسط وتحدثت مع والدته دينيس (56 عاما) ووالده مارك (48 عاما) في المقصورة الرئيسية في "سانتياغو برنابيو" خلال فوز ريال مدريد 5-1 على ريد بول سالزبروغ في دوري أبطال أوروبا أواخر الشهر الماضي.

ويقول الأصدقاء إنهما خرجا في عدة مواعيد بعد أن بدءا في الإعجاب بمنشورا بعضهما البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن أيا منهما لم يؤكد العلاقة رسميا.

واتهمت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي آشلين بأنها بدأت في رؤية بيلنغهام قبل انفصالها عن شريكها السابق.

وقيل أنهما توقفا عن المواعدة في نوفمبر الماضي، في الوقت الذي بدأت فيه هي وبيلنغهام في رؤية بعضهما البعض، وقالت مصادر لصحيفة "ديلي ميل" إن التكهنات "كلها أكاذيب".

وأكد نجم كرة السلة تيرينس مان، لاعب فريق لوس أنجلوس كليبرز السابق، ذلك وأنهى الشائعات التي لاحقت شريكته السابقة، وقال لمتابعيه: آشلين رائعة، يا رفاق، لا أعرف لماذا يزعجها الجميع بشأن أي شيء، إنها رائعة، لم نكن معا منذ فترة طويلة، إنها تفعل ما تريد، 90% من الأشياء التي أراها على الإنترنت عنها كاذبة، هذا جنون.

وأضاف: لم تخونني، لم نكن معا منذ فترة، لذا هدئوا من روعكم.

وكانت آشلين، التي لديها أكثر من 140 ألف متابع على "إنستغرام" مرتبطة في السابق بالممثل الهوليوودي مايكل بي جوردان ونجم كرة السلة الأميركي لاميلو بول.