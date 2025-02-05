living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رونالدو: أنا أفضل لاعب في التاريخ

5
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يستعد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لإتمام عامه الأربعين بنفس الثقة وتقدير الذات اللذين تحلى بهما طوال مسيرته الحافلة.
 
ويكمل رونالدو أسطورة ريال مدريد الإسباني والهداف الحالي للنصر السعودي، عامه الأربعين، الأربعاء، وبدا أنه ليس لديه أي شك بشأن من يستحق لقب أفضل لاعب كرة قدم على مر التاريخ.
 
وقال رونالدو في مقابلة مع محطة "لا سيسكتا" التلفزيونية الإسبانية، يوم الثلاثاء: أنا أعظم لاعب في التاريخ، رغم أنني لست أعسر، فإنني ضمن قائمة أكثر عشرة لاعبين تسجيلا للأهداف بالقدم اليسرى على مر العصور، هذه هي الأرقام، أنا أكثر لاعب متكامل على الإطلاق.
 
وأضاف: ألعب بشكل جيد برأسي، أسدد الركلات الحرة بشكل جيد، أنا سريع وقوي وأجيد القفز، لم أر أي شخص أفضل مني.
 
 
ويحمل رونالدو الرقم القياسي لعدد الأهداف على المستوى الدولي، بتسجيله 135 هدفا مع منتخب البرتغال، كما يحمل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية برصيد 217 مباراة.
 
وأكد رونالدو في وقت سابق انه يشعر بأنه سينهي مسيرته كأفضل لاعب في التاريخ، لكن لدى سؤاله عن اللاعب الأفضل بينه والأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، فإنه دائما ما يشيد بميسي، لكنه لا ينسى الإشادة بنفسه أيضا.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   