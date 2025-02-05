سيمونا هاليب تعلن اعتزالها

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أعلنت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا سابقا والفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى اعتزالها التنس الاحترافي، يوم الثلاثاء، بعد خسارتها في الدور الأول لبطولة مقامة في بلادها.

وخسرت هاليب، التي تضررت مسيرتها جراء عقوبة إيقاف بسبب المنشطات تم تخفيفها بعد الاستئناف العام الماضي، بنتيجة 6-1 و6-1 أمام الإيطالية لوسيا برونزيتي في أول مباراة لها هذا العام قبل الإعلان عن قرارها.

وكانت اللاعبة الرومانية (33 عاما) قد أجلت بداية موسمها بسبب آلام في ركبتها وكتفها.

وقالت هاليب للجماهير في ملعب "بي.تي أرينا": لا أعلم إن كنت أشعر بالحزن أم الفرح، أعتقد أنني أشعر بكليهما، لكنني أتخذت هذا القرار براحة تامة، لطالما تحليت بالواقعية مع نفسي. لا يستطيع جسدي التحمل والعودة مثلما كان من قبل، لهذا السبب أردت الحضور إلى كلوج اليوم للعب أمامكم وحتى أقول وداعا على ملعب التنس. لا أحد يدري إن كنت سأعود أم لا، ولكن في الوقت الحالي هذه هي المرة الأخيرة التي أشارك فيها هنا. لا أريد البكاء، إنه أمر جميل، أصبحت المصنفة الأولى عالميا، وفزت بالبطولات الكبرى، هذا كل ما أردته. الحياة تستمر، هناك حياة بعد التنس أيضا.