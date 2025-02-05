ريال مدريد يشكو من "الغش والتلاعب".. تفاصيل رسالة صادمة

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تقدم نادي ريال مدريد بشكوى رسمية للاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب القرارات المثيرة للجدل للحكم الذي أدار المباراة التي انتهت بخسارته بهدف أمام إسبانيول في الدوري الإسباني، السبت.

وطالب حامل اللقب "بإصلاح هيكلي" لمنظومة التحكيم في إسبانيا بعد التقييم الكارثي لأداء الحكم أليخاندرو مونيز رويز، وحكم الفيديو المساعد خافيير إغليسياس فيلانوفا بعد أن حصل كارلوس روميرو، صاحب هدف إسبانيول على بطاقة صفراء فقط في تدخل وصفه ريال مدريد بأنه كان وحشيا ضد مهاجمه كيليان مبابي، وإلغاء هدف سجله فينيسيوس جونيور.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافاييل لوزان: "ما حدث في هذه المباراة تجاوز احتمالات الخطأ البشري أو تفسير قرارات الحكام".

وأضاف: "ما حدث يمثل ذروة منظومة تحكيم أصبحت غير موثوق بها تماما، ووصلت القرارات ضد ريال مدريد إلى مستوى من التلاعب والغش في المسابقة لم يعد من الممكن تجاهله".

وأشار ريال مدريد في خطابه المطول إلى أن لاعب إسبانيول كان يستحق الطرد المباشر بعد تدخله على كيليان مبابي، وأن عدم طرد (روميرو) الذي أكده حكم الفيديو المساعد كان خطأ واضحا، وصفه المدرب كارلو أنشيلوتي بأنه أمر لا يمكن تفسيره.

وتابع بأن إلغاء هدف فينيسيوس بداعي وجود خطأ ارتكبه كيليان مبابي، كان يستوجب في الواقع احتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد.

وواصل ريال مدريد في خطابه: "لقد كان للفضيحة التي أحدثتها هذه المباراة تداعيات عالمية مرة أخرى ، حيث نددت الصحف العالمية استخدام تقنية الفيديو بشكل متحيز في إسبانيا، ونوهت أيضا إلى انعدام مصداقية التحكيم الإسباني".

ويعتلي ريال مدريد قمة الدوري الإسباني لكرة القدم متفوقا بفارق نقطة واحدة عن جاره أتلتيكو مدريد، بينما يتخلف غريمه برشلونة عنه بفارق أربع نقاط.