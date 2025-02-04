واقعة غريبة.. 12 لاعبا في الملعب تثير الجدل في عالم الكرة

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في واقعة غريبة جدا، شارك ناد هولندي في الدوري، بـ12 لاعبا، خلال مباراة ضمن منافسات الدوري الهولندي، وهو ما أثار ضجة كبيرة في أوروبا.

وسمح حكام المباراة عن طريق الخطأ لفريق فورتونا سيتارد بإشراك 12 لاعبا ضد هيرينفين، الأمر الذي أثار غضب مدرب الأخير روبن فان بيرسي.

في الدقيقة 88، كان هيرنفين متقدما بنتيجة 2-1 مما أدى إلى قيام فورتونا بإجراء تغييرين، لكن أحد اللاعبين الخارجين، ظل في الملعب ولعب لمدة دقيقة تقريبا مما أعطى فورتونا رجلا أكثر في المباراة.

بعد أن رأى فان بيرسي ما حدث، احتج أمام حكام المباراة، وفي النهاية خرج اللاعب من الملعب.

لكن القدر شاء أن يتعادل سيتارد في الدقيقة 90 حيث تقاسم الفريقان النقاط.

وقال فان بيرسي غاضبا بعد اللقاء: "أجد ما سبق هذا الهدف غريبا جدا. كان لدى فورتونا سيتارد اثني عشر رجلا في الملعب لمدة دقيقة قبل رمية التماس تلك. والظاهر أن ذلك جائز وممكن. لا يمكنك أن تتخيل ذلك؟ لقد سمحوا بذلك بكل بساطة".

وطالب المدرب الهولندي واللاعب السابق بإلغاء هدف التعادل، واعتبر الواقعة "فاضحة".