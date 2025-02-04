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إنريكي يتغنى بقدرات ديمبلي.. ويتحدث عن إمكانياته المميزة

4
FEBRUARY
2025
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قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان يوم الإثنين إنه لم يندهش لمستوى عثمان ديمبلي في الآونة الأخيرة نظرا لما يمتلكه المهاجم الفرنسي من إمكانات تجعله قادرا على صنع الفارق في المباريات.
 
 
وسجل ديمبلي ثلاثيتين في مباراتين متتاليتين عندما ساعد باريس سان جيرمان على الفوز 4-1 خارج أرضه على شتوتغارت الألماني في دوري أبطال أوروبا و5-2 على ستاد بريست في الدوري المحلي.
 
وسجل الدولي الفرنسي (27 عاما) 25 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة في 68 مباراة مع باريس منذ انضمامه من نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني مقابل نحو 50 مليون يورو (51.35 مليون دولار) في أغسطس 2023.
 
وصّرح إنريكي للصحفيين قبل مباراة دور 16 في كأس فرنسا أمام لومان المنافس في الدرجة الثالثة الثلاثاء "ديمبلي لاعب مختلف. لطالما كان كذلك بصرف النظر عن المركز الذي يشارك فيه".
 
وأضاف: "إنه قادر على مراوغة لاعبين أو ثلاثة، وتقديم تمريرة حاسمة وتسجيل الأهداف. وهذا هو هدفنا أيضا. إنه لاعب يصنع الفارق. من أجل أن تكون لاعبا في باريس سان جيرمان، عليك أن تكون مستعدا لمثل هذه المواقف".
 
وعلى صعيد الإصابات، قال إنريكي إنه لا يوجد قلق حقيقي بشأن حالة جواو نيفيز لاعب الوسط الدفاعي البرتغالي (20 عاما) بعدما تعرض لتدخل على قدمه اليمنى أمام شتوتغارت.
 
وأوضح أنه "لا توجد إصابات، الأمر فقط أن جدول وضغط المباريات جعلت الموقف أكثر صعوبة، لكنه لا يعاني من أي إصابات خطيرة. علينا فقط التحكم في دقائق لعبه".
 
وأشار مدرب برشلونة السابق أيضا إلى أنه سعيد بجودة فريقه، مع اقتراب فترة الانتقالات بالدوري الفرنسي من الانتهاء.
 
ويحتل باريس سان جيرمان المركز الأول في الدوري المحلي بفارق عشر نقاط عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني بعد 20 مباراة.
 
واختتم إنريكي تصريحاته قائلا: "ما زلت راضيا. في بعض الأحيان قد تعتقد أنه لا يوجد مكان لمشاركة جميع اللاعبين، ولكن منذ الموسم الماضي قمنا بتحسين الفريق وحققنا شيئا حيويا وجوهريا، وهو المنافسة".
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