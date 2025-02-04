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إغلاق سوق الانتقالات.. أبرز 5 صفقات "أذابت ثلوج الشتاء"

4
FEBRUARY
2025
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أغلق سوق الانتقالات الشتوي في أوروبا أبوابه، الثلاثاء، وأنهت الأندية الكبرى تعاقداتها، استعدادا للفترة الحاسمة من موسم 2024-2025.
 
وبينما امتنعت بعض الأندية المستقرة نسبيا، مثل ريال مدريد، عن التوقيع مع لاعبين في الشتاء، عززت فرق أخرى فرصها على المنافسة على الألقاب، مثل مانشستر سيتي وأستون فيلا وآيه سي ميلان.
 
وفي اليوم الأخير للانتقالات، كثفت المكالمات التلفونية، وهطلت العقود على اللاعبين، وبرزت 5 انتقالات أشعلت اليوم الأخير:
 
موهبة متفجرة
 
قرر بايرن ميونيخ الرضوخ لمطالب المهاجم الفرنسي الشاب ماتيس تيل، ووافقت على انتقاله إلى توتنهام هوتسبر، على سبيل الإعارة.
 
المراهق الفرنسي يتوقع له مستقبل كبير، ولكنه لم يحصل على فرصة كافية للعب مع بايرن ميونيخ بسبب تواجد المخضرم الإنجليزي هاري كين.
 
بديل رودري؟
 
حقق بيب غوادريولا "حلمه" بالتوقيع مع لاعب بديل لمحور خط الوسط، الإسباني رودري، الذي يغيب عن الموسم كاملا بسبب إصابة قوية.
 
مقابل 60 مليون يورو، البديل هو الإسباني نيكو غونزاليس، لاعب وسط نادي بورتو البرتغالي، وخريج أكاديمية "لا ماسيا" في برشلونة.
 
نجم الجزائر
 
نجم منتخب الجزائر اسماعيل بن ناصر قرر الرحيل من آيه سي ميلان الإيطالي، والتوجه للمنافسة في الدوري الفرنسي مع مرسيليا، على سبيل الإعارة.
 
زئير أستون فيلا
 
"زأرت" أسود أستون فيلا في الليلة الأخيرة للانتقالات، ووقعت مع نجم ريال مدريد السابق، ماركو أسينسيو، الذي سيدعم خط الهجوم في الفريق.
 
أسينسيو جاء من باريس سان جرمان على سبيل الإعارة، وسينضم لمهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، الذي وقع معه أستون فيلا قبلها بيوم واحد.
 
قد يكون أي سي ميلان وجد ضالته في خط الهجوم، وهي الموهبة المكسيكية، سانتياغو خيمينيز، الهداف المطلوب من كبار أندية أوروبا.
 
خيمينيز انتقل مقابل 32 مليون يورو، قادما من فينورد الهولندي، حيث سيكون بديلا لألفارو موراتا في آي سي ميلان، بعد انتقال الأخير إلى غلطة سراي.
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