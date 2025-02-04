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ما قصة "مزحة" صلاح حول رحيله عن ليفربول من أجل المال؟

4
FEBRUARY
2025
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كشف أسطورة الكرة الإنجليزية غاري لينيكر ما قاله له نجم الكرة المصرية محمد صلاح بشأن مستقبله مع ناديه الحالي ليفربول.
 
 
وقال لينكر في بودكاست The Rest Is Football، إنه قابل صلاح لمدة 10 دقائق، عندما ذهب للقاء آرني سلوت المدير الفني لليفربول، من أجل مقابلة خاصة بقناة "بي بي سي" البريطانية.
 
ووصف لينكر صلاح بأنه "شخص رائع"، مضيفا "سألني كم كان عمري عندما أنهيت مسيرتي في كرة القدم الإنجليزية، فأخبرته أني كنت في الثانية والثلاثين، ثم ذهبت إلى اليابان للعب بضع سنوات".
 
وتابع لينكر: "سألني صلاح ذهبت من أجل المال، أليس كذلك؟"، فأجبته "نعم أعتقد أني فعلت ذلك من أجل المال".
 
وعن رد فعل صلاح على إجابته، قال لينكر إن نجم ليفربول قال "قد أفعل الشيء نفسه. ثم غمز للصحفي الذي كان هناك. كانت مجرد مزحة. إنه يمتلك ذلك الحس الفكاهي المرح."
 
وزادت التكهنات بشأن إمكانية انتقال صلاح إلى الدوري السعودي في ظل تألقه خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن عقده مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
 
وكان وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، قد قال إنه يتمنى تواجد صلاح في دوري المحترفين السعودي.
 
وعندما سُئل وزير الرياضة السعودي عما إذا كان صلاح هو الجائزة الكبرى التي تنتظرها بلاده في مقابلة عبر البرنامج الحواري للإعلامي البريطاني بيرس مورغان على شبكة يوتيوب، ردّ قائلا: "بالتأكيد، لأنها صفقة متعددة المزايا، كما أننا نحب تواجده معنا".
 
وأثارت الصورة التي نشرها رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، لصلاح وهو يرتدي القميص الأزرق لنادي الهلال السعودي، التكهنات بشأن خطوته القادمة بعد ليفربول.
 
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" عن سلوت، المدير الفني لليفربول، قوله يوم الجمعة، ردا على وزير الرياضة السعودي: "سأكون مندهشا إذا كان هناك أي شخص في أي مكان في العالم يقول لا نريد محمد صلاح".
 
وأوضح أنه "على مدار سنوات وهو يؤدي عملا جيدا للغاية، وعلى الأرجح يريد الجميع الحصول على خدماته. قام بعمل رائع دون نصيحتي لوقت طويل، لذلك ربما يمكنه الاستمرار في القيام بما هو أفضل لمسيرته، حتى دون نصيحتي".
 
وأكد: "هو ناضج وحكيم بما يكفي وقام بالعديد من الأشياء الذكية في مسيرته، سيتخذ القرار الصحيح لنفسه وأتمنى أن يكون قراره في مصلحتنا أيضا".
 
ورفض ليفربول عرضا وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني (186.28 مليون دولار) من اتحاد جدة لضم صلاح في سبتمبر 2023، ولكن مع اقتراب نهاية عقد اللاعب، تزداد المخاوف من احتمالية رحيله المجاني بنهاية الموسم الجاري.
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