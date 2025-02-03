قبل مواجهة مانشستر سيتي.. ريال مدريد يفقد لاعبه للإصابة

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أعلن ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم غياب مدافعه أنطونيو روديغر عن الملاعب فترة بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الهزيمة 1-صفر أمام إسبانيول يوم السبت الماضي وذلك قبل أسبوع حاسم في الموسم.

ولم يحدد الفريق موعد عودة قلب الدفاع، الذي غادر الملعب بعد ربع ساعة من البداية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن روديغر سيغيب عن الملاعب لمدة 17 يوما على الأقل، وهو ما يعني غيابه عن مباراة دور الثمانية في كأس ملك إسبانيا ضد ليغانيس، ومباراة القمة المحلية بالدوري أمام جاره أتليتيكو مدريد وذهاب المواجهة الفاصلة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وقال ريال مدريد في بيان: بعد الفحوصات التي خضع لها أنطونيو روديغر من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب في عضلات الفخذ الخلفية لساقه اليمنى. سيتم ملاحظة تقدمه.

ويحل ريال مدريد متصدر الدوري ضيفا على ليغانيس الأربعاء، قبل أن يستضيف أتليتيكو صاحب المركز الثاني يوم السبت ثم يسافر إلى إنجلترا لمواجهة مانشستر سيتي في 11 فبراير الحالي.