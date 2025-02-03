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أغنية ملعب أرسنال تثير الجدل.. وتغضب جماهير مان سيتي

3
FEBRUARY
2025
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انتصر أرسنال بنتيجة عريضة على غريمه مانشستر سيتي، وبعد نهاية اللقاء، أطلق أغنية في الملعب، أثارت غضب مشجعي السيتي، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وحقق أرسنال على ملعب الإمارات، انتصارا بنتيجة 5-1 على مانشستر سيتي، مساء الأحد، ليقترب من المتصدر ليفربول، ويعزز مشاكل "السيتيزينس" المتذبذب هذا الموسم.
 
وفور انتهاء اللقاء، أطلقت إدارة الملعب أغنية "ابقى متواضعا"، أو "Be Humble"، في إشارة لمشادة سابقة بين هداف مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، ومدرب أرسنال ميكيل أرتيتا.
 
وتقول أغنية مغني الراب الأميركي كيندرك لامار: "اجلس.. وكن متواضعا".
 
وقبل أشهر، خلال لقاء الذهاب الذي انتهى بنتيجة 2-2، توجه هالاند لمدرب أرسنال أرتيتا، بعد اللقاء، وهاجمه بعبارة: "ابقى متواضعا"، واعتبرتها جماهير أرسنال هجوما "غير مبرر" على مدربهم.
 
وبعد لقاء الأحد، ومع انتصار أرسنال وأرتيتا بنتيجة 5-1، أطلق الملعب أغنية "Be Humble" الشهيرة بأعلى صوت، للرد على هالاند، وهو ما أشعل وسائل التواصل الاجتماعي.
 
الجماهير اعتبرت اللقطة "الرد الأمثل" على هالاند، باستخدام عبارته ضده في أغنية هزت الملعب، وكذلك بعد انتصار أرسنال بخماسية.
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