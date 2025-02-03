الزمالك ينجز أولى صفقاته الشتوية

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أعلن نادي الزمالك تعاقده مع محمود جهاد، لاعب وسط فريق فاركو، وذلك في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر الزمالك عبر مركزه الإعلامي، الأحد، أن محمود جهاد وقع على عقود الانتقال لنادي الزمالك رسميًا لمدة أربعة مواسم ونصف، بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وقال إن التعاقد مع محمود جهاد في إطار سياسة النادي بالتعاقد مع العناصر التي طلب الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس ضمها لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يذكر أن محمود جهاد هو أولي صفقات الزمالك المصري الشتوية، وسوف يعلن خلال ساعات عن ضم أحمد حسام مدافع فريق الجونة .

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 20 نقطة في ترتيب الدوري المصري، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر بيراميدز، وبفارق الأهداف خلف الأهلي صاحب المركز الثاني.