أرسنال يبطل مفعول مرموش ويمطر السيتي بخماسية

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سحق أرسنال، الأحد، مانشستر سيتي 5- 1 في قمة الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي أقيمت على ملعب الاتحاد.

وشارك المصري عمر مرموش في اللقاء ولعب في الجناح الأيسر لكنه لم تكن له خطورة تذكر على مرمى أرسنال بعكس توهجه في صفوف إينتراخت فرانكفورت الألماني قبل انتقاله لصفوف السيتي في يناير الماضي.

وسجل أرسنال 4 أهداف في الشوط الثاني ليحقق فوا كبيرا 5-1 على ضيفه مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومنح مارتن أوديغارد قائد أرسنال صاحب الأرض التقدم بعد دقيقتين من البداية إثر تمريرة خاطئة من المدافع مانويل أكانجي لتصل الكرة إلى الألماني كاي هافرتس ليرسل تمريرة عرضية رائعة لأوديغارد ليضع الكرة بسهولة في الشباك من مدى قريب.

وانتظر سيتي حتى الدقيقة 55 ليدرك التعادل عبر ضربة رأس من النرويجي إرلينغ هالاند إثر تمريرة عرضية متقنة من سافينيو.

لكن توماس بارتي أدرك التعادل بعدها بدقيقتين بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالمدافع جون ستونز لتبدل اتجاهها وتسكن شباك شتيفان أورتيجا حارس سيتي.

وعزز مايلز لويس-سكيلي تقدم النادي اللندني في الدقيقة 62 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وقاد جابرييل مارتينيلي هجمة مرتدة قبل أن يرسل تمريرة داخل منطقة الجزاء إلى هافرتس ليسدد في الزاوية البعيدة في الدقيقة 75.

واختتم الشاب يثان نوانيري خماسية أرسنال بتسديدة رائعة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وانفرد أرسنال بالمركز الثاني برصيد 50 نقطة من 24 مباراة متأخرا بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد سيتي عند 41 نقطة في المركز الرابع.