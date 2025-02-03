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الدنمارك تتربع على عرش كرة اليد العالمية للمرة الرابعة

3
FEBRUARY
2025
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توج منتخب الدنمارك بلقب بطولة العالم لكرة اليد للمرة الرابعة على التوالي، عقب فوزه في المباراة النهائية على نظيره الكرواتي 32-26، الأحد، في نهائي النسخة التي أقيمت في كرواتيا والدنمارك والنرويج.
 
وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متقدما بنتيجة 16 / 12، ووسع الفارق إلى 6 أهداف في الشوط الثاني ليتوج باللقب بجدارة واستحقاق.
 
وخسر المنتخب الكرواتي، الذي توج منتخب كرواتيا بلقب وحيد في مونديال 2003 بالبرتغال، خسر المباراة النهائية لكأس العالم لكرة اليد للمرة الرابعة بعدما حقق الميدالية الفضية في أعوام 1995 بأيسلندا و2005 في تونس و2009 في كرواتيا.
 
واكتسح منتخب الدنمارك جميع منافسيه في النسخة الحالية من كأس العالم محققا 9 انتصارات متتالية حيث فاز على الجزائر وتونس وإيطاليا في الدور التمهيدي، وتجاوز ألمانيا وسويسرا والتشيك في الدور الرئيسي.
 
وفي الأدوار الإقصائية، فاز أبطال العالم على البرازيل والبرتغال، وأخيرا كرواتيا في النهائي.
 
أما منتخب كرواتيا، فقد تلقى خسارته الثانية بعد الهزيمة أمام منتخب مصر في الدور التمهيدي.
 
في المقابل حققت كرواتيا 7 انتصارات أمام البحرين والأرجنتين في الدور التمهيدي ثم الفوز على الرأس الأخضر وأيسلندا وسلوفينيا في الدور الرئيسي قبل الإطاحة بمنتخب المجر وفرنسا من الأدوار الإقصائية.
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