أول تعليق من غوارديولا على خسارة السيتي أمام أرسنال

A + A -

علّق مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا على خسارة فريقه أمام أرسنال 5-1 في مباراة أقيمت الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أرسنال بهدف مبكر سجله مارتن أوديغارد في الدقيقة الثانية من المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، لينهي الفريق اللندني الشوط الأول متفوقا في النتيجة.

وفي الشوط الثاني أدرك مانشستر سيتي التعادل بهدف نجمه النرويجي إرلينغ هالاند في الدقيقة 55، لكن أرسنال رد بثلاثة أهداف لتوماس بارتي ولويس سكيلي وكاي هافيرتز وإيثان نوانيري في الدقائق 56 و62 و76 و93.

وقال غوارديولا "لا يمكننا إنهاء المباراة بالطريقة التي لعبنا بها، كان بإمكاننا تسجيل ثلاثة أهداف أخرى لكن الفريق يجب أن يكون مستقرا".

وأضاف: "السؤال هو لماذا لم نقم في آخر 20 أو 25 دقيقة بما فعلناه بشكل جيد في أول 60 دقيقة".

وتابع قائلا: "الآن علينا أن نفكر ونتحدث مع اللاعبين ونأمل ألا يحدث ذلك مرة أخرى"، حسبما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وعن الدروس المستقاة من اللقاء، قال غوارديولا: "من واجبنا أن نتعلم، وهناك دائما هوامش للتحسن".

وفشل مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على أرسنال للموسم الثاني على التوالي في بطولة الدوري، وللمباراة الخامسة على التوالي في جميع المسابقات.

ويعود آخر فوز لمانشستر سيتي على أرسنال بنتيجة 4 - 1 في الدور الثاني من الدوري الإنجليزي في أبريل 2023.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 41 نقطة، ليبقى في المركز الرابع بعد تلقي خسارته السابعة في الدوري هذا الموسم.

أما أرسنال، فرفع رصيده إلى 50 نقطة ليبقى في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة.