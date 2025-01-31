بالفيديو: مذكرة توقيف بحق فادي الخطيب!

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كشف لاعب كرة السلة السابق فادي الخطيب، إنّه تمّ وضع كفالة بمليونيّ دولار بهدف إزالة مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه، في قضية الإبتزاز والتهديد بالقتل والإحتيال المتّهم بها. وأشار الخطيب إلى أنّه طُلِبَ من القاضي إعادة النظر بالكفالة.



وأكّد أنّه تعهد بأنّه سيقوم بحضور كافة جلسات التحقيق. وأوضح الخطيب أنّه لا يستطيع القدوم إلى لبنان، لأنّ هناك مذكرة توقيف بحقّه من "الانتربول"، ولفت إلى أنّه قد يتمّ توقيفه حتّى وهو موجود في الإمارات.



وقال: "أنا ما عليي حكم لأتوقف، أنا ما عليي إدانة، أنا عليي مذكرة توقيف معي فيها عذر".



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