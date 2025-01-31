xزيارة مفاجئة.. بيكيه يعود إلى منزل شاكيرا

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كان انفصال نجمة الغناء الكولومبية شاكيرا ولاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه واحدا من أكثر حالات الانفصال شهرة لاسيما في ظل ما ارتبط به من تصريحات جريئة ومعارك قانونية.

ورغم كل ما تم الحديث عنه من مشاكل بين الثنائي إلا أن الالتزام برعاية الأطفال ظل مستقرا ودائما.

وذكرت صحيفة "فانيتاتيس" الإسبانية أن بيكيه يتواجد في منزل شاكيرا بالساحل الجنوب الشرقي للولايات المتحدة، لرعاية الأطفال ساشا وميلانو.

ويقضي بيكيه وقته مع أبنائه في ظل سفر شاكيرا مؤخراً إلى دولة المكسيك، من أجل التحضير إلى جولتها الغنائية القادمة، التي ستستمر حتى شهر يونيو القادم.

ووفقًا لصحيفة "إل بايس"، بموجب اتفاقهما، تتمتع شاكيرا بالحضانة الكاملة للأطفال، مع تمكن بيكيه من رؤيتهم بقدر ما يريد.

وكانت العلاقة بين بيكيه وشاكيرا من بين أشهر العلاقات التي جمعت نجوم الرياضة والفن عالميا، وشكل نبأ انفصالهما صدمة كبيرة بين أوساط المشاهير.