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وزير الرياضة السعودي يتحدث عن "صفقة صلاح" و"مونديال الشتاء"

31
JANUARY
2025
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قال وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود إنه يتمنى تواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في دوري المحترفين السعودي، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده في مناقشات مستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن إقامة مونديال 2034 في الشتاء.
وزادت التكهنات بشأن إمكانية انتقال النجم العالمي صلاح إلى الدوري السعودي في ظل توهجه الشديد خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل انتهاء تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.
 
وسُئل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عما إذا كان صلاح هو الجائزة الكبرى التي تنتظرها بلاده في مقابلة عبر البرنامج الحواري للإعلامي البريطاني بيرس مورغان على شبكة يوتيوب، مساء الخميس.
 
ورد الوزير السعودي "بالتأكيد، لأنها صفقة متعددة المزايا، كما أننا نحب تواجده معنا".
 
وأضاف: "نشعر وكأننا كتلة واحدة مع الشعب المصري، هناك قواسم مشتركة بيننا على مستوى الثقافة والتاريخ وأمور أخرى".
 
وتابع: "لذا فإن وجود محمد صلاح أو نجوم آخرين يمثلون قدوة جيدة، وسيكون متعة وامتيازًا جديدا للدوري السعودي، أما بشأن إمكانية إتمام الصفقة من عدمه، فهو أمر متروك لمسؤولي الأندية ومصير المفاوضات".
 
وقال صلاح في 3 يناير إن المسافة بعيدة بينه وبين مسؤولي ليفربول في مسار المفاوضات لتوقيع عقد جديد.
 
وبشأن موعد إقامة كأس العالم 2034، قال الأمير عبد العزيز: "هذا موضوع مطروح للنقاش مع مسؤولي (فيفا)، وأثق أن القرار النهائي سيتعلق بأفضل خطوة تضمن أفضل تجربة للجمهور".
 
وأشار أيضا إلى نجاح قطر في تنظيم كأس العالم في الشتاء في نوفمبر وديسمبر 2022، مضيفا "لم يؤثر إقامة كأس العالم في هذا الموعد على عمل أي شخص أو جهة بشكل كبير".
 
وواصل وزير الرياضة السعودي: "زعم البعض أن إقامة كأس العالم في منتصف الموسم أفضل كثيرا من إقامته في نهاية الموسم، لأن اللاعبين يكونون في أفضل حالاتهم الفنية والبدنية".
 
وشدد "بصراحة لا أعرف ما هو القرار النهائي بشأن موعد البطولة، أمامنا مشوار طويل، وقد يتغير شكل الدوريات خلال السنوات العشر القادمة".
 
واستدرك: "لكن تجربة مونديال قطر 2022 أكدت أن هذا الخيار مطروح، ولم يؤثر على أحد، بينما تبقى الشكوى مستمرة من اللاعبين بسبب ضغط المباريات في الموسم الواحد".
 
واختتم تصريحاته: "لذا فإننا في نقاش مفتوح مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لاتخاذ قرار مشترك يصب في مصلحة الجميع".
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