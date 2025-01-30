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يونايتد يتعاقد مع أسطورة "ألعاب قوى" ليعلم اللاعبين الركض

30
JANUARY
2025
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تعاقد مانشستر يونايتد مع الأميركي هاري مارا، أحد أشهر مدربي سباقات المضمار والركض، مستشارا في النادي لألعاب القوى بالإضافة إلى آليات الركض عند اللاعبين.
 
وحضر هاري مارا، 78 عاماً، في كارينغتون لتقديم خبرته للاعبين لإيجاد أفضل طريقة لتغطية الملعب بالسرعة والقدرة اللازمتين والتركيز على الكثافة العالية في نظام روبن أموريم مدرب الفريق الأول.
 
وحرص المسؤولون التنفيذيون في يونايتد أن يكون المدرب الجديد مستشارا أيضا في فريق أموريم. وقد اختير بسبب سجله في الرياضة وسيستمر التعاقد معه بضعة أسابيع.
 
 
ودرب مارا أشتون إيتون، الذي حطم الرقم القياسي العالمي للعشاري مرتين وأنهى مسيرته كثالث رجل فقط يدافع عن فوزه بالميدالية الذهبية الأولمبية في هذا الحدث.
 
ودرب بريان ثيسن، الحاصلة على ميدالية عالمية وأولمبية في السباعي، إيتون وثيسن متزوجان.
 
 
شوهد مارا في مقاعد المسؤولين في أولد ترافورد، جالسًا أمام السير أليكس فيرغسون في مباراة رينجرز الأخيرة مرتديًا بدلة رياضية لمانشستر يونايتد.
 
وكان العديد من اللاعبين في يونايتد يفكرون في الاستعانة بمدرب شخصي لتوجيههم بشأن الجري نظرًا للمطالب البدنية في الدوري الإنجليزي الممتاز وخاصة طريقة عمل أموريم، إذ ظهرت لقطات تدريبية للمدرب البرتغالي وهو يطالب لاعبيه بالعودة بعد خسارة الكرة خلال أسبوعه الأول في النادي، وقال إن أولئك الذين يركضون "مثل الكلاب المجنونة" فقط سينجحون تحت قيادته.
 
 
تتضمن تقنيات مارا تقسيم الحركات إلى آليات تتبع المبادئ العلمية، وقد حصل الأميركي على لقب مدرب ألعاب القوى العالمي لعام 2016 بعد أن فاز إيتون بالميدالية الذهبية الأولمبية الثانية له وثيسن بالميدالية البرونزية في ألعاب ريو.
 
في ذلك العام، قال مارا لصحيفة سانتا باربرا إندبندنت: عليك أن تستمع إلى الرياضي دائما.
 
في عام 2018، درب مارا لالو محمد زهري ليصبح أول إندونيسي في التاريخ يفوز بأي نوع من الميداليات في بطولة العالم للناشئين عندما حصل على الميدالية الذهبية في سباق 100 متر.
 
وفي مقابلة نشرها برنامج "تشيسنغ ذا ستاندرد" على "يوتيوب" قال مارا إن التدريب يدور حول "لأساسيات": ل شيء يبدأ بالحركة الأولية للمهارة، بحيث إذا كانت الحركة الأولية صحيحة، فعندئذ على الأقل لديك فرصة لإكمال المهارة بشكل صحيح، لذلك ركزت على تعليم المهارات، وفهم متطلبات المهارات، ثم إظهار كيفية البدء والاستمرار على المدرج.
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