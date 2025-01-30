living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس ريال مدريد: الحكام حرمونا البطولات.. وسنجلب الإنجليز

30
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم المنتخب مؤخرا أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد هدده باللجوء إلى حكام إنجليز بدلا من الإسبان مع تزايد الأخطاء المؤثرة في النتائج وفقا لحديثه.
 
وانتخب لوزان رئيسا للاتحاد الإسباني لركة القدم قبل قرابة شهر خلفا للمخلوع لويس روبياليس الذي يخوض جلسات استماع بشأن تحرشه بلاعبة كرة القدم الإسبانية جيني هرموسو.
 
ونشر حساب "إل تشيرينغيتو" الإسباني الشهير عبر حسابه على منصة "إكس" مقطعا تشويقيا للقاء حصري مع لوزان في برنامج "إل كافيليتو" ومقدمه جوسيب بيردريول سيبث كاملا يوم الخميس.
 
 
وظهر لوزانو في المقطع التشويقي متحدثا عن لقاء جمعه ببيريز قائلا: يجب عليك أن تحل مشكلة الحكام خاصة وأننا نتأذى من قراراتهم كما كلفونا أكثر من بطولة في السابق.
 
وأضاف لوزانو: أخبرني فلورنتينو مرة أنه سيجلب حكاما إنجليز أجبته لنر كيف تسير الأمور. علاقتي مع بيريز قبل تعييني رئيسا جدية، لكن هو يرى بأن الحكام يضعوه في مواقف سيئة لذلك أخبرته دعنا نرى، لقد وصلت للتو أنا مضطر أن أعيد العداد إلى الصفر ولنحاول الانسجام.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   