رئيس ريال مدريد: الحكام حرمونا البطولات.. وسنجلب الإنجليز

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كشف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم المنتخب مؤخرا أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد هدده باللجوء إلى حكام إنجليز بدلا من الإسبان مع تزايد الأخطاء المؤثرة في النتائج وفقا لحديثه.

وانتخب لوزان رئيسا للاتحاد الإسباني لركة القدم قبل قرابة شهر خلفا للمخلوع لويس روبياليس الذي يخوض جلسات استماع بشأن تحرشه بلاعبة كرة القدم الإسبانية جيني هرموسو.

ونشر حساب "إل تشيرينغيتو" الإسباني الشهير عبر حسابه على منصة "إكس" مقطعا تشويقيا للقاء حصري مع لوزان في برنامج "إل كافيليتو" ومقدمه جوسيب بيردريول سيبث كاملا يوم الخميس.

وظهر لوزانو في المقطع التشويقي متحدثا عن لقاء جمعه ببيريز قائلا: يجب عليك أن تحل مشكلة الحكام خاصة وأننا نتأذى من قراراتهم كما كلفونا أكثر من بطولة في السابق.

وأضاف لوزانو: أخبرني فلورنتينو مرة أنه سيجلب حكاما إنجليز أجبته لنر كيف تسير الأمور. علاقتي مع بيريز قبل تعييني رئيسا جدية، لكن هو يرى بأن الحكام يضعوه في مواقف سيئة لذلك أخبرته دعنا نرى، لقد وصلت للتو أنا مضطر أن أعيد العداد إلى الصفر ولنحاول الانسجام.