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حريق يعلّق تقديم مرموش قبل مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج

30
JANUARY
2025
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اندلع حريق، الأربعاء، قبل مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وكلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، مما تسبب في إلغاء مقابلات كانت مقررة مع لاعبي مانشستر سيتي الجدد وعلى رأسهم المصري عمر مرموش.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بإخلاء منطقة بعدما اندلع حريق في كشك لبيع المنتجات خارج أسوار ملعب الاتحاد قبل وقت قصير من مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج.
 
واندلع الحريق بالقرب من مكان دخول فريق مانشستر سيتي إلى الملعب وذلك أثناء تجمع الجماهير في المنطقة لحضور عرض ترفيهي قبل المباراة، تضمن مقابلات على المسرح مع اللاعبين الجدد عمر مرموش وفيتور ريس وعبد القادر خوسانوف.
 
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الحريق اندلع أثناء تواجد ريبيكا كناك وأيمو أوياما لاعبتي فريق مانشستر سيتي لكرة القدم النسائية على المسرح.
 
وتم تعليق الحدث الترفيهي بعدما امتدت النيران إلى المدرج، وأبعد المنظمون وأفراد الأمن، الجماهير الحاضرة قبل وصول سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.
 
التشامبينزليغ.. مرموش طوق نجاة السيتي والريال يحتاج لمعجزة
 
 
ووصلت قوات الإطفاء سريعا في غضون دقائق إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة تماما على الحريق.
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