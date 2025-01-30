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أشارت تقارير أخيرة لصحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى تحركات من نادي برشلونة الإسباني، للتوقيع مع نجم مانشستر سيتي جيريمي دوكو.

وأشار التقرير إلى أن الجناح البلجيكي أصبح هدفا للنادي الكتالوني، ويدرس الفريق التوقيع مع اللاعب على سبيل الإعارة.

وقال التقرير إن دوكو بدوره يبحث عن الرحيل عن مانشستر سيتي، بسبب شعوره المتزايد بقلة التقدير من المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وتعزز هذا الشعور بعد توقيع مانشستر سيتي مع المصري عمر مرموش، الذي يستطيع اللعب في مركز الجناح أيضا.

وأنفق غوارديولا 75 مليون يورو للتوقيع مع مرموش، وأدخله في التشكيلة الأساسية أمام تشلسي في مباراة الدوري.

وكذلك بدأ المدرب الإسباني بتفضيل الجناح البرازيلي سافينيو، على دوكو، في الآونة الأخيرة.