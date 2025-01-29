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الأهلي المصري يطالب الخلود السعودي بمستحقات ديانغ

29
JANUARY
2025
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أرسل النادي الأهلي المصري خطابا رسميا إلى نادي الخلود السعودي، لمطالبته بسداد المستحقات المالية الخاصة بصفقة استعارة اللاعب المالي أليو ديانغ، التي كان من المفترض أن يقوم النادي السعودي بسدادها في موعد أقصاه 15 سبتمبر الماضي.
وحرص الأهلي المصري حسب الموقع الرسمي للنادي، يوم الثلاثاء، على عدم التصعيد خلال الفترة الماضية انطلاقًا من العلاقات الطيبة بين الناديين الشقيقين، فضلًا عن العلاقة المتميزة التي تربط النادي الأهلي مع كل أشقائه من الأندية السعودية.
 
وأوضح النادي القاهري أنه أرسل منذ إعارة ديانغ عدة خطابات في هذا الإطار بتاريخ 10و28 اكتوبر الماضي و2 ديسمبر الماضي إلى رابطة دوري المحترفين ولجنة الاستقطابات بالمملكة العربية السعودية للرد على مراسلات الأهلي وسداد المبلغ المستحق تجنبًا للدخول في أية نزاعات قضائية، وهو ما لا يتمناه النادي .
 
 وينتظر الأهلي رد نادي الخلود وقيامه بسداد المبلغ.
 
يذكر أن الخطاب الوحيد الوارد من النادي السعودي إلى النادي الأهلي كان بتاريخ 25 سبتمبر الماضي يعتذر فيه عن تأخير سداد المبلغ المستحق، وفق أسوشيتد برس.
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