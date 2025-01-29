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رسميا.. نيمار يغادر الهلال إلى سانتوس

29
JANUARY
2025
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أعلن نادي سانتوس البرازيلي، يوم الثلاثاء، عودة نيمار دا سليفا لصفوف الفريق بعد 12 عاما من رحيله.
 
وجاء انضمام نيمار إلى سانتوس بعد ساعات من إعلان نادي الهلال السعودي أنه توصل إلى اتفاق مع المهاجم البرازيلي لإنهاء عقده بالتراضي.
وذكر الهلال في بيان نشره على منصة "إكس" إنه "يعرب عن شكره وتقديره لنيمار على ما قدمه طوال مسيرته مع الهلال".
 
وكان نيمار قد شارك في عدد قليل من المباريات مع النادي السعودي بعد انضمامه من باريس سان جيرمان الفرنسي في أغسطس 2023 مقابل 90 مليون يورو (94 مليون دولار).
 
 وغاب نيمار عن الملاعب لأكثر من عام بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي تعرض لها أثناء لعبه مع منتخب البرازيل بعد أشهر قليلة من انضمامه إلى الهلال.
 
وحقق نيمار شهرة كبيرة عبر بوابة سانتوس وحصل من خلاله على أول استدعاء لمنتخب البرازيل، قبل احترافه في صفوف برشلونة الإسباني ثم سان جيرمان.
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