مونديال اليد.. فرنسا تلدغ مصر بهدف قاتل وتبلغ المربع الذهبي

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تأهل منتخب فرنسا إلى المربع الذهبي لكأس العالم لكرة اليد في الدنمارك والنرويج وكرواتيا، بعد فوزه القاتل على نظيره المصري بنتيجة 34 -33 اليوم الثلاثاء في دور الثمانية.

وانتهى الشوط الأول بتفوق منتخب فرنسا 18 -14، قبل أن يحسم الديوك الفوز في أخر جزء من الثانية من المباراة بهدف سجله لوكا كاراباتيتش، بعد أن كانت المباراة تتجه للانتهاء بالتعادل 33 -33 وبالتالي اللجوء إلى وقت إضافي، حيث لجأ حكم المباراة للإعادة التليفزيونية قبل أن يقر بصحة الهدف.

وسجل أحمد هشام ثمانية أهداف للفراعنة مقابل تسجيل سيف الدرع ستة أهداف ويحيى عمر خمسة أهداف.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الثامنة من دور المجموعات برصيد ست نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية على الأرجنتين 39 /25 والبحرين 35 /24 وكرواتيا 28 /24 ليصعد إلى الدور الرئيسي ويحتل المركز المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بعد فوزه على سلوفينيا 26 /25 وكاب فيردي 31 /24 وخسارته أمام أيسلندا 24 /27.

وشارك الفراعنة في بطولة العالم 16 مرة منذ النسخة الأولى عام 1964، وجاءت أبرز إنجازاته عبر حصد المركز الرابع في نسخة 2001 التي أقيمت بفرنسا.

وفي نسخة 1995 والتي أقيمت في أيسلندا تواجد المنتخب المصري في مجموعة ضمت كل من إسبانيا والسويد وبيلاروس والكويت والبرازيل، وفاز الفراعنة علي البرازيل والكويت وبيلاروسيا، وخسر من إسبانيا والسويد، ونجح في تحقيق أول إنجازاته حينما نجح في عبور عقبة دور الــ16 بعد الفوز على رومانيا ثم خسر من كرواتيا ليحصد المركز السادس في البطولة.

وجاء المنتخب المصري في نسخة 1997 باليابان، في المجموعة الثالثة مع إسبانيا والتشيك وتونس والبرازيل والبرتغال، وحقق 4 انتصارات وتعادل وحيد، ولم يتلق أي خسارة ليبلغ دور الـ16 والذي تخطى فيه المنتخب الكوبي 24 / 20 قبل أن يخسر من فرنسا في دور الــ8 بنتيجة 19 / 22 ويحصد المركز السادس للمرة الثانية على التوالي.

وكان الحدث التاريخي في بطولة عام 1999 والتي استضافتها مصر لأول مرة في التاريخ، حيث جاء منتخب الفراعنة في مجموعة ضمت ألمانيا وكوبا والسعودية ومقدونيا والبرازيل، وحقق المنتخب المصري 4 انتصارات وخسر مواجهة وحيدة ليصعد لدور الــ16 حيث أقصى المنتخب التونسي بنتيجة 24 / 22 ولكن منتخب الفراعنة ودع البطولة من دور الــ8 للمرة الثالثة على التوالي حين خسر أمام روسيا 20 / 26 وأنهى المسابقة في المركز السابع.

ومثّل مونديال فرنسا عام 2001 التحدي والإنجاز للفراعنة، حيث وقعوا في مجموعة تضم السويد وأيسلندا والبرتغال والتشيك والمغرب، ونجح في تحقيق 3 انتصارات وتعادل وخسارة وحيدة، وفي دور الــ16 فاز المنتخب المصري علي الجزائر 24 / 21 قبل أن يفوز على المنتخب الروسي 21 / 19 ويتأهل للمربع الذهبي لأول مرة في تاريخه لكنه خسر من المنتخب الفرنسي 21 / 24 قبل أن يخسر صراع البرونزية أمام يوغوسلافيا ويحصد المركز الرابع في إنجاز مذهل.

وتراجع المنتخب المصري في بطولة العالم 2003 بالبرتغال بصورة كبيرة واحتل المركز الخامس عشر، وفي مونديال 2005 بتونس حصد المركز الــ14، وفي بطولة العالم 2007 بألمانيا حصد المنتخب المصري المركز السابع عشر، وتحسنت الأمور نسبيا في بطولة 2009 بكرواتيا ليحصد المركز الــ14.

كما حصد المنتخب المصري المركز الرابع عشر أيضا في مونديال 2011 الذي أقيم في السويد والسادس عشر في مونديال 2013 والرابع عشر في بطولة العالم 2015 بقطر، والثالث عشر في بطولة 2017 بفرنسا.

وعاد المنتخب المصري منذ بطولة 2019 التي أقيمت في المانيا والدنمارك للتواجد مع الكبار حين نجح في تحقق فوز وتعادل وتعرض للخسارة في مباراتين بالدور التمهيدي في المجموعة التي ضمت السويد وهنغاريا وقطر والأرجنتين وأنغولا، وفي الدور الرئيسي (دور الــ16) تواجد في مجموعة أخرى حيث فاز على تونس 30/ 23 وخسر من النرويج والدنمارك ليحصد المركز الثامن.

وعندما نظمت مصر كأس العالم 2021 تأهل المنتخب الوطني لدور الــ16 بعد أن حصد المركز الثاني في مجموعته التي ضمت معها السويد ومقدونيا وتشيلي، كما نجحت مصر في تخطي الدور الرئيسي (دور الـ16) ليكون الصدام القوي والعنيف في دور الثمانية أمام الدنمارك والتي خسرها الفراعنة 38 / 39 في مباراة وصفت وقتها أنها واحدة من أعظم مواجهات الحقبة الأخيرة في بطولات العالم لتحتل مصر المركز السابع في الترتيب العام قبل أن تكرر نفس المركز في البطولة الأخيرة التي أقيمت في بولندا والسويد.