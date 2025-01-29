اتهام لاعب بالانضمام لمنظمة إجرامية متورطة بتهريب المخدرات

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أعلن مكتب هيئة الإدعاء العام في بروكسل يوم الثلاثاء توجيه اتهامات لرادجا ناينجولان لاعب منتخب بلجيكا لكرة القدم سابقا، بالانضمام لمنظمة إجرامية في إطار تحقيقات تتعلق بتهريب مخدر الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى أوروبا.

وشنت الشرطة الفيدرالية في بروكسل صباح الإثنين 30 عملية تفتيش ، أغلبها في مقاطعة أنتويرب وحول بروكسل، ضمن التحقيقات الجارية.

وأكد مكتب هيئة الإدعاء العام في بروكسل الإفراج المشروط عن ناينجولان، دون تحديد موعد مثوله أمام المحكمة.

وركزت التحقيقات على جلب الكوكايين بشكل غير قانوني من أميركا الجنوبية عبر ميناء أنتويرب، وإعادة بيعه في بلجيكا.

وبعد عدة أشهر بدون ناد، تراجع ناينجولان عن قرار اعتزال كرة القدم، ولعب في صفوف لوكيرن تيمسي المنافس بدوري الدرجة الثانية البلحيكي، واحتفل بظهوره الأول عبر تسجيل هدف من ضربة ركنية الأسبوع الماضي.

وأشار نادي لوكيرن تيمسي إلى أنه علم بنبأ القبض على ناينجولان عبر تقارير إعلامية.

وشارك ناينجولان (36 عاما) في 30 مباراة مع منتخب بلجيكا آخرها في مارس 2018.

وخاض لاعب وسط الارتكاز، أغلب مسيرته في إيطاليا عبر فريقي روما وإنتر ميلان.

واشتهر ناينجولان بخروجه عن النص حيث تعرض لغرامة مالية والإيقاف مباراة واحدة أثناء لعبه في صفوف روما عام 2018، بعد ظهوره في عدة منشورات عبر منصة "إنستغرام" لتبادل الصور، في ليلة رأس السنة، حيث بدا وأنه يعاني من أثار تناول المشروبات الكحولية.

وأثناء اللعب في صفوف رويال أنتويرب عام 2022 جرى إيقافه، بعد تدخينه سيجارة إلكترونية على مقاعد البدلاء.