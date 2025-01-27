تويوتا تهيمن على رالي داكار وتفوز بالمركزين الأول والثاني

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دبي، الإمارات العربية المتحدة – 23 يناير 2025: حقّقت شركة تويوتا فوزاً مميزاً خلال منافسات رالي داكار2025، إذ حقق يزيد الراجحي ومساعده تيمو جوتشالك الفوز بالمركز الأول على متن مركبة "هايلكس" GR Dakar Hilux Evo التي تحمل الرقم 201، فيما نجح فريق تويوتا جازو للسباقات بقيادة هينك لاتيجان ومساعده بريت كومينغز في عبور خط النهاية في المركز الثاني، بفارق دقائق معدودة، على متن مركبة "هايلكس" GR Dakar Hilux Evo التي تحمل الرقم 211، لتحقّق تويوتا بذلك فوزا كبيراً بحصد المركزين الأول والثاني في الرالي.

من جهته، واصل فريق لاند كروزر أوتو بودي TLC تألقه بتحقيق الفوز الثاني عشر على التوالي في فئة مركبات الإنتاج برالي داكار 2025، بفضل الأداء المتميز الذي قدمه الفريق بقيادة أكيرا ميورا ومساعده جان ميشيل بولاتو، اللذين فازا بالمركز الأول على متن مركبة تويوتا لاند كروزر 300 جي آر سبورت التي تحمل الرقم 500. وحلَّ السائق رونالد باسو ومساعده جان بيير جارسين في المركز الثاني على متن مركبة تويوتا لاند كروزر 300 جي آر سبورت التي تحمل الرقم 501. ويمثل هذا الفوز المشاركة الأخيرة لمركبة تويوتا لاند كروزر 300 في رالي داكار، تماشياً مع التعديلات التي أجريت على الأنظمة الخاصة بالمركبات.

وبهذه المناسبة، قال أكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة فريق تويوتا جازو للسباقات، المعروف أيضاً باسم موريزو: "عامٌ جديد سعيد لكل من وصل إلى خط النهاية في رالي داكار. أتوجه لهم جميعاً بالشكر الجزيل على تفانيهم في هذا السباق الذي امتد على مسافة 7500 كيلومتر واستمر 15 يومًا. وأخص بالذكر أولئك الذين خاضوا التحدي بمركبات تعمل بمحركات الهيدروجين: في العام الماضي قطعتم 90% من مسافة الرالي، أما هذا العام فقد أكملتم 100% من المسار. لقد أظهرتم للعالم مرة أخرى هذا العام إمكانات محركات الهيدروجين. دعونا نمضي قدمًا معًا نحو مستقبلٍ أفضل حيث ينبض العالم بصوت المحركات. شكراً لكم على عام آخرٍ مليء بالتحديات الفريدة!"

وانطلق رالي داكار، في عامه السادس على التوالي، من مدينة بيشة جنوب غرب المملكة العربية السعودية. وقد تم تصميم المسار ليمر عبر تضاريس متنوعة؛ من كثبان الربع الخالي الرملية، والجبال الوعرة، والسهول الواسعة، ليصل إلى نقطة النهاية في منطقة شبيطة. كان الفوز برالي داكار على أرض الوطن بمثابة حلم تحقق للبطل السعودي يزيد الراجحي.

بذل لاتيجان وكومينغز جهداً كبيراً للمحافظة على الصدارة طوال الرالي، ونجحا في الاحتفاظ بها خلال ثماني مراحل متتالية قبل أن يتراجعا لفترة وجيزة لصالح الراجحي. وفي المرحلة التالية، استعاد الثنائي الجنوب أفريقي الصدارة، لكن موقعهما على الطريق في المرحلة قبل الأخيرة الحاسمة وضعهما في موقف صعب، ليختتما السباق في المركز الثاني. وبهذا، حققت تويوتا إنجازًا استثنائيًا باحتلال المركزين الأول والثاني في أصعب رالي في العالم، في أداء متميز يؤكد الجودة، المتانة، والموثوقية التي تتميز بها مركبة تويوتا هايلوكس.

وتنافس طاقما المركبتين اللتين تحملا الرقم 201 والرقم 211 على متن أحدث نسخة من مركبة تويوتا "هايلكس" GR Dakar Hilux Evo التي أثبتت جدارتها في العديد من السباقات. وبينما حافظت النسخة الجديدة على جوهر تصميمها الموثوق، شهدت نسخة 2025 تحسينات دقيقة عززت من جودتها ومتانتها وموثوقيتها، وهي القيم الأساسية التي تقوم عليها فلسفة تويوتا. تعكس هذه التحسينات التزام شركة تويوتا بفلسفة كايزن للتحسين المستمر، حيث تبني كل نسخة جديدة على نجاحات الماضي، لتقدم مركبة قادرة على اجتياز أصعب التضاريس.

وشاركت تويوتا على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباقات السيارات، بما في ذلك سباق الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل WEC، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى أبريل 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات" GR، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضات سباقات السيارات تحت سقف واحد. وانطلاقاً من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل المركبات"، يسلط "جازو للسباقات" GR الضوء على دور رياضات سباقات السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل مركبات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" GR إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع متعة القيادة وروح المغامرة والانطلاق بحريّة.

ملاحظات السباق:

الترتيب النهائي

مركبة "هايلكس" GR Dakar Hilux Evo التي تحمل الرقم 201 (يزيد الراجحي ومساعده تيمو جوتشالك)

المركز الأول

مركبة "هايلكس" GR Dakar Hilux Evo التي تحمل الرقم 211 (هينك لاتيجان وبريت كومينغز)

المركز الثاني

فئة مركبات الإنتاج التجاري