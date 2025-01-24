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صدمة.. برشلونة يفكر في نقل إياب "الكلاسيكو" خارج إسبانيا

24
JANUARY
2025
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قد يضطر نادي برشلونة الإسباني إلى لعب "الكلاسيكو" المقبل أمام ريال مدريد خارج إسبانيا في حال لم تكتمل أعمال التجديد في "كامب نو".
 
وبدأت أعمال صيانة في "كامب نو" في يونيو 2023 ومن المقرر أن يعود إلى اللعب فيه في العام الحالي بيد أن الشكوك تحيط حول جاهزيته قبل مباراة الكلاسيكو في 11 مايو.
 
وكان برشلونة يواجه خطر خسارة الملعب المؤقت الذي يقيم فيه مبارياته "مونتجويك" بعد أن أعلنت بلدية المدينة إقامة العديد من المناسبات على أرضه ما يستدعي استخدامه أوقاتا كثيرة، لكن برشلونة استطاع تمديد إيجاره للملعب الأولمبي حتى أبريل المقبل.
 
 
ووفقا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية فإن برشلونة مضطر للعثور على ملعب يحتضن الكلاسيكو ومن بين خياراته هو نقل اللقاء إلى ملعب أوروبي كبير خارج إسبانيا.
 
ويعمل النادي حاليا على أقل تقدير أن يحقق سعة 60٪ في كامب نو للكلاسيكو، والتي تحقق إيرادات تتراوح بين 8 و10 ملايين يورو ولكن في حال لم يستطع فسيكون من الضروري العثور على ملعب أوروبي جذاب.
 
ويتطلب نقل المباراة اتفاق برشلونة وريال مدريد وأيضا مواقة الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري الإسباني، ولكن في الوقت الحالي لم يقدم برشلونة أي اقتراح للرابطة أو الريال بعد.
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