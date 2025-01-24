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عائدات ريال مدريد تتخطى مليار يورو

24
JANUARY
2025
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بات ريال مدريد الإسباني أول ناد تتخطى عائداته المالية مليار يورو في موسم واحد (2023-2024) وهو رقم قياسي، ليتربع بطل إسبانيا وأوروبا على قائمة ما يُعرف بـ"دوري المال" لكرة القدم، حسب ما أفادت شركة "ديلويت" المتخصصة في مجال التدقيق المالي يوم الخميس.
 
وفي ترتيب مشابه للموسم ما قبل الماضي، تصّدر ريال القائمة مع 1.5 مليار يورو متقدما على مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي في المواسم الأربعة الماضية الذي حلّ ثانيا (836 مليون يورو)، وباريس سان جيرمان الفرنسي الثالث (806 ملايين يورو).
 
وبات فارق الـ 208 ملايين يورو بين الأول والثاني هو الأكبر الذي سجلته ديلويت على الإطلاق.
 
وأدى تجديد ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل ريال إلى مضاعفة الإيرادات خلال أيام المباريات إلى 248 مليون يورو في الموسم الماضي.
 
كما حصل النادي الملكي على قروض بلغ مجموعها أكثر من مليار يورو منذ عام 2018 لتجديد ملعبه، بهدف تحويله إلى مصدر رئيس للإيرادات.
 
واستضاف الملعب العديد من الأحداث خارج نطاق الكرة المستديرة، حيث كانت نجمة البوب الاميركية تايلور سويفت من بين الأسماء الكبيرة التي قدمت عروضا في الملعب منذ إعادة افتتاحه، بينما ستقام أول مباراة لدوري كرة القدم الأميركية "أن أف أل" في "برنابيو" في وقت لاحق من هذا العام.
 
وواجه ريال الساعي لاستخدام ملعبه الذي تبلغ سعته نحو 80 ألف شخص، لجلب أموال إضافية، شكاوى بشأن التلوث الضوضائي من السكان، حيث أوقف النادي موقتا استضافة الحفلات الموسيقية.
 
وعلى الرغم من ارتفاع إيرادات أيام المباريات بنسبة 11 في المئة، ظلت الإيرادات التجارية أكبر مصدر للإيرادات لأندية "دوري المال" العشرين للعام الثاني تواليا، حيث تمثل 44 في المئة من إجمالي الإيرادات.
 
استقرت إيرادات البث عند 4.3 مليار يورو حيث ظلت كل من الدوريات الخمس الكبرى، إنكلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، في دورة البث المحلية ذاتها كما في الموسم السابق.
 
وواصلت الأندية الإنكليزية هيمنتها على المراكز الاولى، مدعومة بإيرادات بيع حقوق النقل التلفزيوني للدوري الممتاز، حيث احتلت ستة من أفضل 10 أندية وتسعة من بين أفضل 20 ناديا في "دوري المال".
 
وتقدّم مانشستر يونايتد إلى المركز الرابع بفضل عودته إلى دوري أبطال أوروبا (771 مليون يورو)، متقدما على بايرن ميونيخ الألماني (765 مليونا). في المقابل، تراجع برشلونة الإسباني إلى المركز السادس بعدما أجبرت أعمال التجديد في ملعبه "كامب نو" العملاق الكاتالوني على الانتقال إلى ملعب مونتويك الأصغر، والذي استضاف أولمبياد 1992.
 
وأكملت أندية أرسنال وليفربول وتوتنهام وتشلسي الإنكليزية المراكز العشرة الأولى على الرغم من فشل الفرق الثلاثة الأخيرة في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
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