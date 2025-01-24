living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيديو: مان سيتي يتغنى بالفرعون.. وهكذا قدم "السيتيزن" مرموش

24
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
احتفى نادي مانشستر سيتي بضم النجم المصري عمر مرموش صاحب الـ25 عاما من  آينتراخت فرانكفورت الألماني، عبر تقديمه بشكل أثار الإعجاب.
 
ويمتد عقد مرموش مع مانشستر سيتي لمدة 4 سنوات ونصف، حيث سيبقى "الفرعون الصغير" في ملعب الاتحاد حتى صيف 2019، كما أعلن النادي الإنجليزي.
 
محتفيا بنجمه المصري، قال مان سيتي في بيان "يعد مرموش أحد أكثر المهاجمين الشباب المطلوبين في أوروبا، كما أنه قادر على اللعب على أي من الجناحين الهجوميين".
 
وأضاف "السيتيرن: "خاض 35 مباراة دولية حتى الآن، وقد لعب لأول مرة في مصر عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما في 2016 مع وادي دجلة (...) بعد أن شارك في 17 مباراة وسجل هدفين مع دجلة، انتقل مرموش لاحقا إلى أوروبا في عام 2017 وانضم إلى نادي فولفسبورغ قبل أن ينتقل إلى آينتراخت فرانكفورت في صيف عام 2023.
 
 وقال النادي الإنجليزي على موقعه الإلكتروني: "لقد استمتع (مرموش) بموسم أول رائع في الدوري الألماني، حيث سجل 17 هدفا من 41 مباراة في جميع البطولات (...) لقد حافظ اللاعب المصري على هذا التأثير الرائع حتى الآن طوال موسم 2024/25، حيث قبل الانضمام إلى السيتي، سجل مرموش 19 هدفا من 25 مباراة فقط مع فرانكفورت إلى جانب 12 تمريرة حاسمة.
 
وأعرب مدير كرة القدم بالنادي  تشيكي بيجيريستين عن سعادته بوصول مرموش إلى الاتحاد.
 
وقال: "عمر مهاجم بارع ومثير، وأنا سعيد بانضمامه إلينا."
 
وتابع: "لقد قدم موسما رائعا وفي كل مرة شاهدناه فيها، كان له تأثير على المباريات."
 
وأضاف بيجيريستين: "إنه يتمتع بكل الصفات التي يحتاجها المهاجم من الدرجة الأولى، يتمتع بسرعة ووعي رائعين وهو استثنائي أمام المرمى، كما أنه قادر على اللعب في عدد من المراكز المختلفة وهو ما يمثل ميزة قيمة حقا".
 
وواصل: "كما أنني لا أشك في أن العمل مع بيب والجهاز الفني هنا في مانشستر سيتي سيجعله يطور موهبته الهجومية الرائعة بشكل أكبر."
 
وأضاف: "يرحب الجميع في مانشستر سيتي بمرموش في النادي ونتمنى له التوفيق خلال فترة وجوده هنا".
 
من جانبه، أعرب مرموش الذي يتحدث الإنجليزية بطلاقة، عن مدى سعادته بالانضمام إلى أبطال إنجلترا.
 
وقال مرموش: "هذا يوم لن أنساه أبدا".
 
وتابع: "التوقيع مع مانشستر سيتي الذي يعد أحد أفضل الفرق في العالم هو شعور مذهلا، أنا سعيد وعائلتي فخورة جدا لوجودنا هنا في مانشستر."
 
وأضاف : "مع بيب (غوارديولا) وطاقمه الفني والمرافق العالمية هنا، يتمتع اللاعبون بكل ما يحتاجون إليه لتحسين أدائهم، وكان هذا العرض مغريا بالنسبة لي حقا عندما سنحت لي الفرصة للقدوم إلى هنا."
 
وأشار: "ولا أستطيع أن أنكر أنني أريد أيضا الفوز بالبطولات وكان مانشستر سيتي النادي الأكثر نجاحا في إنجلترا لسنوات عديدة، لذا أعلم أنني انضممت إلى بيئة فائزة، أريد أن أتعلم من الطاقم وزملائي في الفريق، وأريد أن أصبح عضوا قيما في هذا الفريق الفائز."
 
وشدد مرموش: "أنا أتطلع حقا إلى الانطلاق ومقابلة اللاعبين الآخرين وإظهار ما يمكنني فعله لجماهير مانشستر سيتي".
 
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   