مرموش اختار الرقم "7" في السيتي.. هل وضع عبئا على نفسه؟

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أعلن مانشستر سيتي، الخميس، عن تعاقده مع النجم المصري عمر مرموش، ومنحه الرقم 7، الذي سيرتديه خلال مباريات الفريق.

تاريخيا، يمثل الرقم 7 رقما هاما وأسطوريا للعديد من نجوم كرة القدم، وارتداه كبار اللعبة، لذلك اعتبر البعض أن اختيار مرموش للرقم يدل على ثقته بنفسه، ولكنه أيضا يدل على "حجم المسؤولية التي سيأخذها" اللاعب الذي ستتم مقارنته بالأساطير.

النجم الأبرز الذي ارتدى الرقم 7، هو بالتأكيد كريستيانو رونالدو، الذي حول الرقم لعلامة تجارية مميزة مرتبطة باسمه.

رونالدو ارتدى الرقم مع مانشستر يونايتد، مع صعوده للشهرة، ثم احتفظ به في ريال مدريد وصنع به الأمجاد.

من أبرز اللاعبين الذين ارتدوا الرقم، أسطورة المنتخب الإنجليزي وأيقونة الموضة، ديفيد بيكهام، الذي كان أول من حول "7" إلى علامة تجارية في الألفينات.

ومثلهم، النجم الفرنسي فرانك ريبيري، الذي ترشح لجائزة أفضل لاعب بالعالم مرات عدة، وتبنى الرقم المميز مع بايرن ميونيخ الألماني.

من أساطير اللعبة الذين ارتدوا الرقم، المهاجم الإسباني راؤول غونزاليس، مع ريال مدريد الإسباني، والتصق به الرقم في النادي والمنتخب.

ومثله البرتغالي لويس فيغو، الذي اضطر للتضحية بالرقم، من أجل راؤول، عندما انتقل إلى ريال مدريد.

وكذلك الهداف الأوكراني أندريه شيفشينكو، الحائز على الكرة الذهبية، الذي ارتدى الرقم 7 مع أي سي ميلان الإيطالي.

الآن جاء الدور على مرموش لارتداء الرقم 7، ولن يستطيع الإفلات من المقارنات الحتمية مع أساطير اللعبة، لكنه يستطيع كذلك أن يعيش أياما سعيدة مع الرقم 7، في حال واصل تألقه الذي مارسه بالدوري الألماني.