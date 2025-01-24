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صلاح ضد مرموش.. هذا موعد أول مواجهة بين النجمين المصريين

24
JANUARY
2025
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تترقب الجماهير المصرية يوم 23 فبراير المقبل، لمتابعة أول مواجهة بين النجمين محمد صلاح وعمر مرموش، الزميلين في منتخب "الفراعنة" المتنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي هذا اليوم، يستضيف مانشستر سيتي الذي أعلن الخميس ضم مرموش قادما من أينتراخت فرانكفورت الألماني، مع ليفربول حيث يلعب صلاح.
 
وكان ليفربول متصدر الدوري قد تغلب على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين في اللقاء الأول بينهما بالبطولة هذا الموسم، عندما سجل صلاح لفريقه.
 
ومن المتوقع أن يدخل مرموش، الذي تألق بشدة في الدوري الألماني مؤخرا، دائرة النجومية في نظيره الإنجليزي سريعا، علما أنه سيكون مطالبا بمنافسة صلاح هداف "البريميرليغ" برصيد 18 هدفا، ومتصدر ترتيب التمريرات الحاسمة بواقع 13 صناعة هدف.
 
وأعلن سيتي تعاقده مع مرموش (25 عاما)، الخميس، في خطوة توفر دعما متأخرا للمهاجم النرويجي إرلينغ هالاند.
 
وانضم مرموش لحامل لقب الدوري الإنجليزي مقابل 70 مليون يورو وفقا لتقارير.
 
ويتواجد النجم المصري في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الألماني خلف هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ، حيث سجل 15 هدفا في 17 مباراة مع فرانكفورت هذا الموسم.
 
ويشكل الانتقال تتويجا سريعا لتطور مرموش، الذي تعاقد مع فرانكفورت في صفقة انتقال حر عام 2023 قادما من فولفسبورغ، حيث سجل 5 أهداف فقط في الموسم السابق.
 
ولم يتضح بعد كيف سيتأقلم مرموش مع طريقة لعب المدير الفني لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا، وكان أفضل أداء قدمه عندما لعب في خطة تعتمد على الدفع بمهاجمين اثنين، حيث كان يلعب بجوار هوغو إيكيتيكي، مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي السابق، لكن "بيب" يفضل الاعتماد على مهاجم واحد هو هالاند.
 
وبإمكان مرموش اللعب على الأجناب، ولعب في هذه المراكز مع منتخب مصر، لكنه لا يحقق نفس النجاح الذي يحققه عندما يلعب في المنتصف.
 
وسجل مرموش 6 أهداف وصنع 3 في 35 مباراة شارك بها مع "الفراعنة".
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