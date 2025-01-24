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"ساق أكبر من الأخرى".. ماذا حدث للاعب برشلونة السابق؟

24
JANUARY
2025
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كشف لاعب برشلونة الإسباني السابق ريكي بويج، عن صورة بدت غريبة لساقه، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي وخضوعه لجراحة.
 
وتظهر الصورة أن بويج، الذي يلعب الآن لفريق لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي، فقد قدرا كبيرا من العضلات من ساقه اليمنى، بعد جراحة أجراها في شهر ديسمبر الماضي.
 
وعانى بويج (25 عاما) إصابة في الرباط الصليبي الأمامي خلال فوز فريقه على سياتل ساوندرز بهدف نظيف، في نهائي المؤتمر الغربي في نوفمبر.
 
لكنه لعب لأكثر من 30 دقيقة مصابا، حتى إنه قدم التمريرة الحاسمة لهدف الفوز الذي أحرزه زميله ديان جوفيليتش في الدقيقة 85.
 
وأظهرت الفحوصات بعد الاحتفالات بالكأس تمزقا في الرباط الصليبي الأمامي، حيث خضع اللاعب لجراحة في برشلونة بعد أسابيع.
 
ومؤخرا نشر اللاعب تحديثا عن عملية إعادة تأهيل ركبته، مع صورة تكشف تضاؤلا واضحا في حجم العضلات بساقه اليمنى.
 
وكان بويج غادر برشلونة إلى الدوري الأميركي في صفقة انتقال حر عام 2022، بعد أن خرج من حسابات المدير الفني المدير السابق للفريق الكتالوني تشافي هيرنانديز.
 
وكان رحيله بمثابة صدمة لجماهير برشلونة، بعد أن اعتبره متابعو الدوري الإسباني موهبة خاصة.
 
وساهم بويج بـ37 هدفا في 36 مباراة لعبها بجميع المسابقات مع لوس أنجلوس غالاكسي، خلال عام 2024.
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