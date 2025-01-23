الكشف عن سبب يمنع صلاح من الرحيل عن ليفربول

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كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، يوم الأربعاء، أن نادي ليفربول قد يحصل على دفعة معنوية في محاولاته للاحتفاظ بنجمه المصري محمد صلاح بعدما بات المرشح الأول للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن صلاح يتمنى أن يتوج بلقب أفضل لاعب في العالم، ويعلم أنه مع اقترابه من الثالثة والثلاثين عاما، لن يتمكن من تحقيق هذا الطموح إلا من خلال اللعب في أحد أكبر أندية العالم.

يبدو أن المنافسة على جائزة الكرة الذهبية أصبحت مفتوحة في ظل عدم وجود بطولات قارية كبرى هذا الصيف، ويشعر صلاح أن هذا قد يكون عامه، إذ يملك 22 هدفا و18 تمريرة حاسمة في موسمه الرائع، كما وصل إلى هدفه رقم 50 في دوري أبطال أوروبا.

ولفتت "ميرور" إلى أن صلاح يعلم أنه ستكون لديه فرصة كبيرة للفوز بالكرة الذهبية إذا تمكن من قيادة "الريدز" إلى الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا، وقد يساعد هذا ليفربول في مساعيه للتوصل إلى اتفاق مع صلاح، الذي ينتهي عقده الحالي في يونيو، وما زالا على خلاف بشأن شروط ومدة اتفاقه على التجديد.