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اكتسح ريال مدريد الإسباني ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي 5-1، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة بمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ16، ليعزز ماله في بلوغ دور الـ16 من خلال المباريات الإقصائية بين أصحاب المراكز من التاسع وحتى 24.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد سالزبورغ عند 3 نقاط في المركز 34.

وتقدم ريال مدريد عن طريق رودريغو في الدقيقة 23، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 48 أضاف كيليان مبابي الهدف الثالث، بينما أحرز زميله فينسيوس جونيور الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 55 و77.

وسجل ريد بول سالزبورغ هدفه الوحيد عن طريق مادس بيترستورب في الدقيقة 85.

وفي مباراة أخرى بالدور ذاته، سقط بايرن ميونيخ الألماني خارج ملعبه بالخسارة أمام فاينورد الهولندي بنتيجة صفر-3.

تقدم فاينورد بهدفين في الشوط الأول سجلهما سانتياغو خيمينيز في الدقيقتين 21 والتاسعة من الوقت بدل الضائع، وأضاف إياسي أويدا الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 89.

ورفع صاحب الأرض رصيده إلى 13 نقطة ليقفز للمركز الـ11، وينعش آماله في التأهل لدور الـ16.

أما بايرن ميونيخ فتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الـ15، بعدما تلقى خسارته الثالثة في مرحلة الدوري.

وفي الجولة الأخيرة سيحل فاينورد ضيفا على ليل الفرنسي، بينما سيخوض بايرن مواجهة تبدو سهلة نظريا أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، الأسبوع المقبل.