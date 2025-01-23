living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ

23
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اكتسح ريال مدريد الإسباني ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي 5-1، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة بمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.
ورفع حامل اللقب رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ16، ليعزز ماله في بلوغ دور الـ16 من خلال المباريات الإقصائية بين أصحاب المراكز من التاسع وحتى 24.
 
على الجانب الآخر، تجمد رصيد سالزبورغ عند 3 نقاط في المركز 34.
 
وتقدم ريال مدريد عن طريق رودريغو في الدقيقة 23، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 34.
 
وفي الدقيقة 48 أضاف كيليان مبابي الهدف الثالث، بينما أحرز زميله فينسيوس جونيور الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 55 و77.
 
وسجل ريد بول سالزبورغ هدفه الوحيد عن طريق مادس بيترستورب في الدقيقة 85.
 
وفي مباراة أخرى بالدور ذاته، سقط بايرن ميونيخ الألماني خارج ملعبه بالخسارة أمام فاينورد الهولندي بنتيجة صفر-3.
 
تقدم فاينورد بهدفين في الشوط الأول سجلهما سانتياغو خيمينيز في الدقيقتين 21 والتاسعة من الوقت بدل الضائع، وأضاف إياسي أويدا الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 89.
 
ورفع صاحب الأرض رصيده إلى 13 نقطة ليقفز للمركز الـ11، وينعش آماله في التأهل لدور الـ16.
 
أما بايرن ميونيخ فتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الـ15، بعدما تلقى خسارته الثالثة في مرحلة الدوري.
 
وفي الجولة الأخيرة سيحل فاينورد ضيفا على ليل الفرنسي، بينما سيخوض بايرن مواجهة تبدو سهلة نظريا أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، الأسبوع المقبل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   