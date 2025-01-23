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الوداع المبكر يهدد مانشستر سيتي بعد "ريمونتادا باريس"

23
JANUARY
2025
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حول باريس سان جرمان الإسباني تأخره بهدفين إلى فوز مفاجئ 4-2 على مانشستر سيتي الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، ليظل موقف بطل إنجلترا من التقدم في البطولة الأوروبية الأعرق محل شك.
وسجل عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا وجواو نيفيز وجونسالو راموس لباريس سان جرمان، ليقلب المباراة رأسا على عقب بعدما تقدم سيتي بهدفين نظيفين.
 
وسجل البديل جاك غريليش وإرلينغ هالاند هدفين في الدقيقتين 50 و53، ليتقدم سيتي 2-صفر، لكن الجماهير التي تحدت الأمطار الغزيرة في باريس حظيت بعودة رائعة.
 
وسجل دمبيلي الهدف الأول في الدقيقة 56 بعد تمريرة عرضية من باركولا، الذي أدرك التعادل لصاحب الأرض بعدها بأربع دقائق بعدما تابع تسديدة مرتدة.
 
وسيطر سان جرمان على الكرة في نصف ملعب سيتي، وأحرز نيفيز هدف التقدم في الدقيقة 78، بعدما فشل دفاع الفريق الزائر في إبعاد ركلة حرة نفذها فيتينيا ليسجل لاعب البرتغال من ضربة رأس.
 
وعزز راموس تقدم سان جرمان بهدف في الوقت بدل الضائع، احتسب بعد مراجعة حكم الفيديو.
 
وتقدم باريس سان جرمان إلى المركز 22 في ترتيب مرحلة الدوري، بينما تراجع مانشستر سيتي حامل اللقب عام 2023، إلى المركز 25، متأخرا بمركز واحد عن المراكز المؤهلة لخوض الدور الفاصل لبلوغ دور الـ16.
 
لا غنى عن الفوز
 
وفاز مانشستر سيتي في مباراتين فقط من 7 مباريات أوروبية حتى الآن، وسيكون في وضع حرج عندما يستضيف كلوب بروج البلجيكي يوم 29 يناير الجاري.
 
وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما تتنافس الفرق الستة عشر التالية في جولة فاصلة من مباراتين لضمان التقدم في البطولة.
 
وقال المدير الفني لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا لشبكة "تي إن تي سبورتس": "للحفاظ على النتيجة عليك السيطرة على الكرة. لم نستطع فعل ذلك".
 
وتابع المدرب الإسباني: "نتقبل الخسارة لأن الفريق الأفضل فاز. لدينا فرصة أخيرة للتأهل عندما نستضيف كلوب بروج".
 
وأضاف عن احتمالية وداع سيتي للبطولة من مرحلة الدوري: "ربما يحدث ذلك. سنرى. إذا لم نفز على بروج فإننا لا نستحق ذلك (التأهل)".
 
ولم يجد غريليش إجابة حول سبب تراجع سيتي، وأبلغ شبكة "تي إن تي سبورتس": "لا أعلم. عادة في هذه اللحظات نكون في حالة جيدة جدا. من الواضح أن هذا حدث عدة مرات هذا الموسم. لم نتمكن من السيطرة على المباراة.
 
وتابع: "كما قلت. إنه أمر غريب لأنه في كل المواسم السابقة نكون جيدين في هذه اللحظات بالتحكم في المباراة".
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