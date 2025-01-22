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جماهير برشلونة تتوعد مدربا.. وتهدده بالقتل

22
JANUARY
2025
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تلقى مدرب خيتافي خوسيه بوردالاس تهديدات بالقتل من جماهير برشلونة عقب مباراة الفريقين الأخيرة بالدوري الإسباني في مدريد.
 
وذكر تقرير لصحيفة "آس" الإسبانية، أن المدرب تلقى عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، تهديدات بالقتل له ولعائلته من جانب جماهير برشلونة، بالإضافة إلى سيل من الإهانات والألفاظ.
 
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ضمن الجولة الـ20 من المسابقة المحلية السبت الماضي، وهو تعادل لم يُفِد برشلونة الذي تعثر في سباق الصراع على لقب الدوري الإسباني، سجل هدف برشلونة كوندي، بينما أحرز هدف خيتافي ماورو أرامباري.
 
وشهدت المباراة الكثير من الجدل التحكيمي وغضب لاعبي البرسا من حكم اللقاء بسبب قراراته خاصة عندما رفض احتساب ركلة جزاء، عقب تدخل لاعب خيتافي على جول كوندي.
 
كما شهدت المباراة مشكلة أخرى، حيث تعرض أليخاندرو بالدي، لاعب برشلونة، لهتافات عنصرية من جماهير خيتافي، وحصل اللاعب على دعم كبير من العديد، بما فيهم رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، لتخرج المباراة عن إطار كرة القدم وتحمل أبعادا أخرى خارج دائرة الساحرة المستديرة.
 
وارتفع رصيد برشلونة، بعد التعادل مع خيتافي، إلى النقطة 39 في المركز الثالث، بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو صاحب المركز الثاني، و7 نقاط عن ريال مدريد متصدر الترتيب.
 
ويستعد الفريق الكتالوني لمواجهة بنفيكا البرتغالي، وذلك في إطار دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، ويبحث برشلونة عن نقطة واحدة لضمان التأهل لدور الـ16 بشكل رسمي.
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