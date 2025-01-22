living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مانشستر سيتي يضم نجم بالميراس البرازيلي

22
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعاقد مانشستر سيتي مع ثاني مدافع في غضون يومين، بعدما أعلن ضم اللاعب الشاب فيتور ريس 19 عاما، نجم فريق بالميراس البرازيلي، مقابل 35 مليون يورو (36 مليون دولار)، الثلاثاء.
 
وأعلن مانشستر سيتي ضم الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، لاعب لانس الفرنسي، الإثنين، بعقد يمتد 4 أعوام ونصف العام، فيما لم يكشف النادي السماوي عن مدة عقد ريس.
 
وقال ريس: "أنا متحمس للانضمام لمانشستر سيتي. أريد أن أترك بصمتي بينما نسعى للفوز بمزيد من الألقاب".
 
وعانى مانشستر سيتي من النتائج المهتزة خلال الموسم الحالي، مما دفعه للدخول بقوة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
 
ويحتل فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 12 نقطة خلف ليفربول (المتصدر)، الذي لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة، كما يكافح من أجل الصعود لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.
 
ويستهدف مانشستر سيتي التعاقد أيضا مع المصري الدولي عمر مرموش، مهاجم ينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال نافذة الانتقالات الحالية، مقابل 75 مليون يورو (77 مليون دولار)، وفقا لتقارير إخبارية.
 
وكان ريس لاعباً دولياً مع منتخب البرازيل للناشئين تحت 17 عاماً وخاض 22 مباراة مع الفريق الأول لنادي بالميراس.
 
وتحدث تشيكي بيجيريستين، مدير كرة القدم في مانشستر سيتي، عن ريس حيث قال "إنه ممتاز في التعامل مع الكرة ومتميز في ألعاب الهواء، لديه كل الصفات اللازمة ليكون واحدا من أفضل المدافعين في عالم الساحرة المستديرة".
 
ويأتي التعاقد مع ريس وخوسانوف، الذي يلعب أيضًا في مركز قلب الدفاع، بعد الإصابات التي تعرض لها العديد من عناصر خط الدفاع في الفريق، حيث كان من ضمن ضحاياها كل من روبن دياش وجون ستونز وناثان كي.
 
كما تعرض لاعب الوسط الإسباني رودري، الفائز بالكرة الذهبية العام الماضي، لإصابة بالغة في الرباط الصليبي للركبة، لتتسبب في تراجع شديد لنتائج مانشستر سيتي على الصعيدين المحلي والقاري.
 
ويلعب مانشستر سيتي مواجهة من العيار الثقيل ضد مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء، حيث يواجه كلا الفريقين خطر الإقصاء المبكر من المسابقة القارية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   