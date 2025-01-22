مانشستر سيتي يضم نجم بالميراس البرازيلي

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تعاقد مانشستر سيتي مع ثاني مدافع في غضون يومين، بعدما أعلن ضم اللاعب الشاب فيتور ريس 19 عاما، نجم فريق بالميراس البرازيلي، مقابل 35 مليون يورو (36 مليون دولار)، الثلاثاء.

وأعلن مانشستر سيتي ضم الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، لاعب لانس الفرنسي، الإثنين، بعقد يمتد 4 أعوام ونصف العام، فيما لم يكشف النادي السماوي عن مدة عقد ريس.

وقال ريس: "أنا متحمس للانضمام لمانشستر سيتي. أريد أن أترك بصمتي بينما نسعى للفوز بمزيد من الألقاب".

وعانى مانشستر سيتي من النتائج المهتزة خلال الموسم الحالي، مما دفعه للدخول بقوة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويحتل فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 12 نقطة خلف ليفربول (المتصدر)، الذي لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة، كما يكافح من أجل الصعود لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستهدف مانشستر سيتي التعاقد أيضا مع المصري الدولي عمر مرموش، مهاجم ينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال نافذة الانتقالات الحالية، مقابل 75 مليون يورو (77 مليون دولار)، وفقا لتقارير إخبارية.

وكان ريس لاعباً دولياً مع منتخب البرازيل للناشئين تحت 17 عاماً وخاض 22 مباراة مع الفريق الأول لنادي بالميراس.

وتحدث تشيكي بيجيريستين، مدير كرة القدم في مانشستر سيتي، عن ريس حيث قال "إنه ممتاز في التعامل مع الكرة ومتميز في ألعاب الهواء، لديه كل الصفات اللازمة ليكون واحدا من أفضل المدافعين في عالم الساحرة المستديرة".

ويأتي التعاقد مع ريس وخوسانوف، الذي يلعب أيضًا في مركز قلب الدفاع، بعد الإصابات التي تعرض لها العديد من عناصر خط الدفاع في الفريق، حيث كان من ضمن ضحاياها كل من روبن دياش وجون ستونز وناثان كي.

كما تعرض لاعب الوسط الإسباني رودري، الفائز بالكرة الذهبية العام الماضي، لإصابة بالغة في الرباط الصليبي للركبة، لتتسبب في تراجع شديد لنتائج مانشستر سيتي على الصعيدين المحلي والقاري.

ويلعب مانشستر سيتي مواجهة من العيار الثقيل ضد مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء، حيث يواجه كلا الفريقين خطر الإقصاء المبكر من المسابقة القارية.