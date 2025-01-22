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مبابي يكشف سر تحسن أدائه.. وأنشيلوتي يتحدث عن "الرحيل"

22
JANUARY
2025
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قال كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني إن التغيير في العقلية والحالة الذهنية كان وراء تحسن مستواه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.
وعانى مبابي كثيرا في موسمه الأول مع الريال، لكنه بدأ يتحسن تدريجيا إلى مستوى التوقعات.
 
وسجل مبابي هدفين في فوز ريال مدريد على لاس بالماس بنتيجة 4 / 1 في الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الأحد الماضي، ليرفع حصيلته إلى 4 أهداف في خر 4 مباريات.
 
وكان كيليان مبابي قد صرح بعد الخسارة أمام أتلتيك بلباو العام الماضي أن مستواه وصل للحضيض مع ريال مدريد، وأنه حان الوقت للتغيير.
 
وأشار مبابي في مؤتمر صحفي الثلاثاء قبل مواجهة سالزبورغ النمساوي في دوري أبطال أوروبا: "لقد غيرت عقليتي بعد مباراة بلباو".
 
وأضاف: "قدمت أداء سيئا للغاية، وقلت لنفسي لم أنضم لريال مدريد لأظهر بهذا المستوى، وأدركت أنني بحاجة للتغيير على مستوى العقلية خاصة أنني كنت في حالة بدنية جيدة".
 
وأوضح النجم الفرنسي الدولي "كنت أفكر كثيرا في كيفية أداء المطلوب مني داخل أرض الملعب، وعندما تفكر كثيرا لا تؤدي بشكل جيد".
 
واختتم مبابي تصريحاته قائلا: "يجب أن يتسم أي لاعب بالتواضع عند الانضمام إلى ريال مدريد، الفائز بدوري أبطال أوروبا، ولم يكن مقبولا أن أطلب من زملائي تمرير الكرة لي، بل كان يجب إظهار الاحترام لهم".
 
أنشيلوتي يتحدث عن "الرحيل"
 
نفى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي التكهنات المثارة حول رحيله عن ريال مدريد الإسباني في نهاية الموسم، مؤكدا أنه سيبقى في منصبه طالما أراد النادي الملكي استمراره.
 
وذكرت تقارير إعلامية في إسبانيا أن المدرب الإيطالي الذي يمتد عقده مع الريال حتى 2026، قرر الرحيل عن ملعب سانتياغو برنابيو في الصيف المقبل.
 
لكن أنشيلوتي الذي يقضى ولايته الثانية في تدريب النادي الملكي، ومدد عقده في ديسمبر 2023، ربطته تقارير إعلامية بتولي تدريب منتخب البرازيل، لكنه سخر من هذه التكهنات.
 
وقال أنشيلوتي (65 عاما) في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "هل أرحل عن ريال مدريد؟ لا، أريد أن أجعل ذلك واضحا، لن أحدد أبدا موعد رحيلي عن هذا النادي، لن أفعل ذلك أبدا في حياتي".
 
وأضاف: "يوما ما ستأتي هذه اللحظة، لكني لا أعرف متى ستكون، القرار ليس بيدي، قد تكون خلال المباراة التالية، غدا، في غضون عام أو خمسة أعوام".
 
وأوضح المدرب الإيطالي: "خطتي هي البقاء هنا، مع الرئيس فلورنتينو بيريز لأربعة أعوام قادمة، لنرى إذا كنا سنلقي تحية الوداع سويا بكل الحب في العالم".
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