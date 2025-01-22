مرموش يكمل "الخطوة الأخيرة" قبيل الانضمام لمانشستر سيتي

A + A -

خضع النجم المصري عمر مرموش للفحص الطبي في مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي توصل مؤخرا إلى اتفاق مع ناديه أينتراخت فرانكفورت الألماني لاتنقال الجناح المتألق مقابل 67 مليون جنيه إسترليني.

وبرصيد 15 هدفا، يحتل مرموش (25 عاما) المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني خلف هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ، علما أن لديه 20 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.

وكان مانشستر سيتي يبحث عن لاعب لتخفيف العبء عن هدافه إيرلينغ هالاند، واعترف المدير الفني للفريق جوسيب غوارديولا بأنه ارتكب خطأ بعدم ضم بديل لجوليان ألفاريز، الذي رحل إلى أتليتكو مدريد الإسباني في الصيف.

وكان مانشستر سيتي يأمل في البداية الحصول على خدمات مرموش مقابل حوالي 40 مليون جنيه إسترليني، لكن فرانكفورت أصر على أنه يريد مبلغا إضافيا من أجل تدبير بديل للاعب في يناير الجاري.

وفي وقت سابق، أعلن مانشستر سيتي ضم الأوزبكي عبد القادر خوسانوف لاعب وسط لانس الفرنسي، وقلب الدفاع فيتور ريس من بالميراس البرازيلي.

وتمثل الصفقات الثلاث إنفاقا بقيمة نحو 103 ملايين جنيه إسترليني لمانشستر سيتي حتى الآن، مما يشير إلى رغبة في تحويل مسار الموسم.

ويقبع حامل اللقب في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي خاض مباراة أقل.

وحسب تقارير صحفية بريطانية، ينوي مانشستر سيتي التعاقد مع لاعب وسط آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.