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أبطال أوروبا.. صلاح يعادل رقم هنري ويقود ليفربول لدور الـ16

22
JANUARY
2025
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حجز ليفربول الإنجليزي بطاقة التأهل الأولى لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على ضيفه ليل الفرنسي 2-1، الثلاثاء، في الجولة السابعة قبل الأخيرة من مرحلة الدوري.
 
وسجل محمد صلاح وهارفي إليوت هدفي ليفربول في الدقيقتين 34 و67، بينما سجل الكندي جوناثان دافيد هدف ليل الوحيد في الدقيقة 62.
 
وأكمل الفريق الفرنسي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه عيسى ماندي في الدقيقة 59.
 
ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة، ليحلق في الصدارة محققا العلامة الكاملة ويتأهل رسميا لدور الـ16 من دون الحاجة لدخول مرحلة الملحق بين الأندية التي تحتل المراكز من التاسع  إلى الرابع والعشرين.
 
وفي المقابل، تجمد رصيد ليل عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر ليبقى في دائرة المنافسة على التأهل حتى الجولة الأخيرة، أواخر يناير الجاري.
 
وفي ملعب أنفيلد، واصل صلاح الذي ينتهي تعاقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري في 30 يونيو المقبل، تحقيق الأرقام القياسية، بعد هدف سجله بعد تمريرة طولية متقنة من زميله كورتيس جونز.
 
سجل صلاح هدفه الثالث في المسابقة هذا الموسم، واحتفل بهدفه رقم 51 في دوري أبطال أوروبا، ليصبح تاسعا في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة القارية المرموقة متساويا مع النجم الفرنسي السابق تييري هنري، مهاجم أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.
 
وبات النجم المصري أيضا ثالث أكثر لاعب تسجيلا للأهداف لفريق إنجليزي في دوري أبطال أوروبا بملعب واحد، حيث سجل 20 هدفا في ملعب "أنفيلد" ليحل خلف الهولندي رود فان نيستلروي الذي سجل 23 هدفا في ملعب "أولد ترافورد، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو في ملعب "الاتحاد".
 
وكان صلاح على وشك تسجيل هدف ثان في شباك ليل، لكنه أضاع فرصة محققة بتسديده الكرة بجوار القائم في الدقيقة 44.
 
وفي الشوط الثاني أضاع لاعبو ليفربول محاولات خطيرة أمام مرمى ليل، الذي نجح في التعادل رغم النقص العددي في صفوفه.
 
إلا أن ليفربول استعاد تفوقه بهدف ثان بعد 5 دقائق، سجله إليوت بتسديدة غيرت اتجاهها نحو الشباك بعد الاصطدام بقدم أحد مدافعي الضيوف.
 
ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفا على أيندهوفن الهولندي في الجولة الأخيرة، بينما سيخوض ليل مباراة مصيرية على ملعبه أمام فينورد روتردام الهولندي.
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