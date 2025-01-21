سلوت: وصف ليفربول بالأفضل في أوروبا "مجاملة"

A + A -

يعتقد الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول أنه من المبكر للغاية وصف فريقه بأنه أفضل فريق في أوروبا بينما يستعد لخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء على أرضه أمام ليل الفرنسي.

وفاز ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز على برنتفورد 2-0 يوم السبت بهدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع من داروين نونيز.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي: أعتقد أنه من المبكر للغاية قول هذه الأشياء. لم نواجه الكثير من الفرق بعد. لكن من الجيد دائمًا الحصول على مجاملات من مدرب أثبت نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول جدول دوري أبطال أوروبا بفارق ثلاث نقاط بعد فوزه بجميع مبارياته الست بينما يحتل ليل بقيادة برونو جينيسيو المركز الثامن برصيد 13 نقطة في المركز الأخير المؤهل تلقائيًا للدور المقبل.

ولم يخسر ليل في 21 مباراة بجميع المسابقات، وقال سلوت إن الفريق الفرنسي، الذي تغلب على أتليتكو مدريد 3-1 خارج أرضه وريال مدريد 1-0 على أرضه في آخر مباراتين في دوري أبطال أوروبا، لم يكن مفاجأة لكنه أثار إعجابه.

وزاد: لقد استحقوا كل نقطة... تعادلوا مع يوفنتوس وفازوا على أتليتكو مدريد وريال والآن سيواجهوننا ثم فريقي السابق فينوورد. لم يحالفهم الحظ في المباريات وهذا هو السبب الذي جعلني معجبا بهم للغاية.