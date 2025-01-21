كوبو آخر الضحايا.. العنصرية مستمرة في ملاعب إسبانيا

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أدان نادي فالنسيا إساءات عنصرية تعرض لها الياباني تاكيفوسا كوبو، لاعب ريال سوسييداد، خلال مواجهة الفريقين بالدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب ميستايا يوم الأحد.

ونشر سوسييداد عبر منصة "إكس" مقطع فيديو تتردد فيه إساءات عنصرية أطلقها جانب من المشجعين تجاه كوبو وبارنتيكسيا المولود في مدينة سان سيباستيان في إقليم الباسك أثناء إحماء اللاعبين قبل نزولهما.

وقال سوسييداد في بيان، الاثنين، إنه تقدم بشكوى أمام رابطة الدوري بشأن هذه الإساءات بعد المباراة.

من جانبه أدان فالنسيا العنصرية التي وقعت على ملعبه في بيان رسمي، قائلًا: إن أفعال البعض لا تمثل قيم النادي، والإدارة تحت تصرف السلطات فيما قد تحتاجه.

وأضاف: إذا تحددت هوية المسؤولين، فسيتخذ النادي الإجراءات المناسبة، بما في ذلك فرض إجراءات تأديبية صارمة قد تؤدي إلى طردهم من ملعب ميستايا.

وأصدرت إحدى محاكم فالنسيا في يونيو الماضي أول إدانة في قضية عنصرية بملعب كرة قدم في إسبانيا في واقعة طالت فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بملعب ميستايا.

ونددت أندية ولاعبون بالعنصرية، وطالب فينيسيوس في سبتمبر الماضي بحرمان إسبانيا من المشاركة في تنظيم كأس العالم 2030 ما لم تحرز تقدمًا في مكافحة هذه الظاهرة.

واتخذ الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري الإسباني خطوات لمعالجة زيادة الانتهاكات العنصرية من خلال تدابير تشمل إغلاق جزئي للملاعب، بما في ذلك في ملعب ميستايا.

وانضمت الحكومة الإسبانية إلى تحقيق بعد توجيه إهانات عنصرية مزعومة إلى لاعبي برشلونة في ملعب سانتياغو برنابيو التابع لريال مدريد في أكتوبر الماضي.