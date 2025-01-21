"سيقتلونه".. لاعب برشلونة يحذر نجم ليفربول من الانتقال إلى ريال مدريد

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تلقى ترينت ألكسندر أرنولد، مدافع ليفربول ومنتخب إنجلترا، نصيحة بالتفكير مرتين قبل الانضمام إلى ريال مدريد.

ومن المنتظر أن يتعاقد ريال مدريد مع الظهير الأيمن في الصيف عندما ينتهي عقده في "آنفيلد".

أمضى أرنولد، البالغ من العمر "26 عاما" مسيرته الاحترافية بأكملها في نادي طفولته ليفربول، وشارك في أكثر من 300 مباراة مع الفريق الأول وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ويظل نجم إنجلترا شخصية مؤثرة للغاية في "آنفيلد"، لكن من غير المتوقع أن يوقع عقدا جديدا مع ليفربول، مما يمهد الطريق لانتقال مثير إلى "سانتياغو برنابيو".

قدم ريال مدريد عرضا إلى ليفربول بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني مقابل أرنولد في وقت سابق من الشهر الحالي، لكن "الريدز" رفضوا العرض.

وبحسب التقارير الصحافية، لا شيء سيقف في طريق مدريد الصيف المقبل، ما لم يتراجع أرنولد عن قراره ويوقع عقدا جديدا للبقاء في ليفربول.

وطالب إيمانويل بيتي، بطل كأس العالم 1998 مع فرنسا، أرنولد التفكير مرتين قبل الانضمام إلى ريال مدريد، لأنه سيكون تحت المزيد من الضغط والمتابعة في العاصمة الإسبانية.

وقال لاعب وسط أرسنال وتشيلسي وبرشلونة السابق في تصريحات نقلتها "ميترو" البريطانية: لقد كان في ليفربول لفترة طويلة، كانت مباراة مانشستر يونايتد بمثابة كابوس، لقد استجاب بشكل جيد خلال كأس الاتحاد الإنجليزي، لكنني ما زلت أتساءل ما هو أفضل مركز له في الملعب؟

وأضاف: بالنسبة لي، فهو ليس ظهيرا أيمنا، إنه ليس مدافعا جيدا، لكنه جيد جدا في التعامل مع الكرة، أعلم أنه مرتبط بريال مدريد، إذا انتقل إلى هناك، فلن يتسامح ريال مدريد مع أي شيء.

وزاد الدولي الفرنسي السابق: سيذهب إلى هناك، وسيقول المشجعون والنادي له "إنس ما فعلته مع ليفربول"، هذا ما حدث لي بالضبط عندما ذهبت إلى برشلونة، لقد أخبروني أن أنسى ما فعلته، يجب أن أبدأ صفحة جديدة، لذا يتعين علي أن أكتب تاريخ جديدا.

وواصل إيمانويل بيتي تحذيره لأرنولد: إذا فعل ما يفعله دفاعيا في ريال مدريد، فسوف يقتلونه، لا يهم إذا كان يقدم تمريرات حاسمة أو يسجل أهدافا، لو كنت مكانه سأفكر مرتين في الأمر.