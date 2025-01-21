الاتحاد الدولي للتنس يختار سينر بطلاً للعالم في 2024

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أعلن الاتحاد الدولي للتنس يوم الاثنين اختيار الإيطالي يانيك سينر والبولندية إيغا شيانتيك بطلي العالم 2024 تقديراً لأدائهما في البطولات الأربع الكبرى وغيرها من البطولات الرفيعة في الموسم الماضي.

وفاز المصنف الأول عالمياً سينر، المهدد بالإيقاف لمدة تصل إلى عامين بعد سقوطه في اختباري منشطات العام الماضي، بلقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى في أستراليا قبل أن يحصد لقب أميركا المفتوحة العام الماضي.

كما فاز بالبطولة الختامية للموسم الذي تعرض خلاله لست خسارات فقط في 79 مباراة خاضها وقاد إيطاليا للفوز بكأس ديفيز في ملقة للمرة الثانية توالياً.

وسقط سينر (23 عاما) في اختباري منشطات في مارس الماضي وبرأته محكمة مختصة من ارتكاب أي مخالفات بعدما اقتنعت بتفسيره بأن مصدر المادة المحظورة جلسات التدليك.

وتقدمت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) بطعن على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية التي ستعقد جلسة استماع في أبريل المقبل.

وتفوقت شيانتيك (23 عاما) على أرينا سبالينكا المصنفة الأولى عالميا لتفوز بالجائزة للمرة الثانية بعدما حصدت لقب فرنسا المفتوحة للمرة الرابعة إضافة إلى أربعة ألقاب في البطولات ذات الألف نقطة التي ينظمها اتحاد لاعبات التنس المحترفات والميدالية البرونزية في أولمبياد باريس.

لكنها أيضا سقطت في اختبار منشطات وتقرر إيقافها لمدة شهر واحد بعدما قبلت محكمة تفسيرها بأن العقار الذي يساعدها على النوم كان ملوثا بالمادة المحظورة رياضيا.

ويختار الاتحاد الفائز باللقب بناء على نتائج الموسم خاصة البطولات الأربع الكبرى وكأس ديفيز وكأس بيلي جين كينج إضافة إلى الأولمبياد.