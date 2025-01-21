"هناك شيء ما".. ليفربول يفعل خطة الطوارئ بسبب سلوك صلاح

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ذكرت تقارير صحافية، يوم الاثنين، أن نادي ليفربول فعل خطة الطوارئ في ظل اقتراب النجم المصري محمد صلاح من الرحيل، والذي قد يحصل على عقد ضخم حال مغادرته "أنفيلد" في نهاية الموسم.

ووفقا لـ"ميرور" فإنه لا تظهر أي علامات على أن قصة عقد محمد صلاح سوف تنتهي قريبا، على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر "32 عاما" أعرب عن رغبته في البقاء، إلا أن رحيله في الصيف يبدو مرجحا بشكل متزايد.

وزادت الصحيفة البريطانية في تقريرها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني: بينما تستمر المفاوضات، فإن العديد من الأندية تدور حول صلاح، وفي الوقت نفسه يدرس ليفربول خطط الطوارئ، وتم النظر إلى أحد نجوم الدوري الإسباني، في النهاية، قد يكون قطع المفاوضات مع المصري هو الخيار الأفضل، خاصة مع تزايد المخاوف من وجود شيء ما مع صلاح وسط الإحباط المتزايد بسبب تعثر محادثات تجديد العقد.

وأضاف التقرير: ربما يكون صلاح من ناحية الأرقام في أفضل حالاته على الإطلاق، لكن هناك مخاوف بشأن سلوكه.

يزعم تروي ديني، المهاجم السابق في الدوري الإنجليزي، أن الدولي المصري بدا غير مهتم بعد فوز ليفربول 2-0 على برينتفورد، يوم السبت، وأشار إلى أنه كان أول لاعب يغادر النفق بعد انتهاء اللقاء.

وقال ديني أثناء تحليل المباراة لـ "talkSPORT": لا يبدو مهتما، الجدير بالذكر أن صلاح هو أول من يغادر الملعب، هناك شيء ما مع هذا الرجل.

وزاد: إن دخوله إلى النفق أولا، على الرغم من أن 95% من الفرق كانوا يحتفلون هناك، كان له تأثير كبير علي، كان الفريق بأكمله يحتفل في الزاوية وكان هو على بعد 70 مترا، الأمر أشبه بقول "لقد أنجزت المهمة، وسأرحل عن هنا".

وانتقد ديني أداء صلاح في المباراة، وأضاف أسطورة واتفورد: إنه يقف على خط التماس وإذا أندفع إلى الداخل، فإنه يواجه لاعبا واحدا في كل مرة، لكنه لا يبدو أنه يريد ذلك، سأشعر بخيبة أمل كبيرة إذا كنت من مشجعي ليفربول، لو كان أي شخص آخر لتم استبداله، كان أداء غاكبو سيئا لكنه قدم أداء أفضل بكثير من صلاح، خرج دياز وقدم أداء أفضل بكثير من المصري.

كانت مباراة، السبت، هي المواجهة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها صلاح في تسجيل هدف أو تمريرة حاسمة، لذلك رأت "ميرور" أن توقيت تراجع مستواه يثير القلق – خاصة مع كل الضجيج الذي يدور خلف الكواليس.